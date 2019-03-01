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пятница, 01 марта 2019 09:27

Появились необычные постеры сериала " Игры престолов"

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Появились необычные постеры сериала &quot; Игры престолов&quot;
Фото: Инстаграм

Восьмой и последний сезон сериала "Игра престолов" фанаты ждут с нетерпением. Канал HBO недавно заинтриговал новым трейлером, в котором показаны кадры масштабной битвы. Теперь еще появились крутые постеры нового сезона.

Судя по изображениям, на Железный трон в Вестеросе претендуют не только ключевые герои (Джон Сноу, Серсея или Дейенерис), но и все героини истории. Каждый из персонажей изображен на троне.

На картинках есть своеобразные девизы персонажей, превращенные в хэштеги. На каждой из героинь - стилизованные наряды, символически подчеркивающие их положение.

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Characters posters are here. #ForTheThrone

Публикация от gameofthrones (@gameofthrones)

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Восьмой сезон сериала "Игра престолов" стартует 14 апреля 2019 года. Последний сезон саги на основе цикла романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. У Мартина есть шесть эпизодов.

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Дата
01
марта

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