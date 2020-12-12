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суббота, 12 декабря 2020 17:04

После реставрации открыли Андреевскую церковь. Посетителей ждут с 15 декабря
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Андреевскую церковь открыли после реставрации
Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Андреевскую церковь открыли после реставрации
Андреевскую церковь открыли после реставрации
Андреевскую церковь открыли после реставрации
Андреевскую церковь открыли после реставрации

Сегодня в Киеве официально открыли Андреевскую церковь после реставрации. Посетителей ждут с 15 декабря.

Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в церкви полностью отреставрирован весь живопись, иконы и иконостас авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли. Мастера почистили лепнину и отшлифовали пол. Аутентичный цвет стен XVIII века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

Также заменены инженерные сети, установлено современное освещение, проведены новые системы отопления, подачи воздуха, окна. Для слабовидящих и детских экскурсий мастера отлили из гипса отдельные элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата.

"13 мая в храме проведут первую церковную службу. Символично, что открытие выпало на 320-летие с рождения архитектора ", - отметил Ткаченко.

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Президент Владимир Зеленский также прокомментировал открытие Андреевской церкви:

"Радуюсь, что это уникальный памятник архитектуры наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы Большая стройка".

Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Украина будет подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви до основного перечня.

Андреевская церковь, построенная в 1747 - 1762 по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. и входит в состав Национального заповедника София Киевская.

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