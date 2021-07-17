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Порошенко поздравили Аду Роговцеву с Днем рождения
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Петр и Марина Порошенко лично поздравили с Днем рождения Аду Николаевну Роговцеву во время премьеры документального фильма "Ветер с Востока" в столичном Доме кино.

"Иногда судьба дарит знакомство с людьми, которые буквально переворачивают твой мир. Сегодня мы с Мариной счастливы поздравить с Днем рождения великую украинку, актрису от Бога, прекрасную женщину, гордость и славу нашей культуры - Аду Николаевну Роговцеву. В нашей семье и команде Ада Николаевна всегда была символом честной Украины. Скажу по секрету: я Марину пригласил на первое свидание на спектакль, когда Ада Роговцева играла Лесю Украинку. Она для нас - лучшая Леся Украинка", - поделился эмоциями Петр Порошенко.

"Каждый год на свой день рождения Ада Николаевна дарит праздник своим поклонникам. На этот раз - это премьера фильма "Ветер с Востока" режиссера Екатерины Степанковой. Он показывает поездки наших художников на фронт к военным с представлениями. Уникальные встречи со слезами, горячими объятиями и важными словами. Кроме Ады Роговцевой в нем снялись Ахтем Сеитаблаев, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова и многие другие культурные деятели, с 2014 года стали волонтерами для фронта", - пишет Порошенко в Facebook.

Работа над фильмом началась при содействии Украинского культурного фонда еще под председательством Марины Порошенко.

"Горжусь, что именно Марина дала этому фильму право на жизнь, будучи председателем Украинского Культурного Фонда, когда было принято решение о его финансировании. Благодарю Вас, Ада Николаевна, за поддержку наших защитников, за то, что греете их теплом своего горячего и искреннего сердца. Вы настоящая мать для каждого добровольца и волонтера. Любим вас, уважаем и низко кланяемся вашему таланту. Многая лета вам!" - пишет пятый Президент.

В документальном фильме об актерских выступлениях на Востоке сквозной линией проходит вопрос - имеет ли право художник оставаться в стороне горячих событий, которые происходят в его стране?

Во время поездок востоком Украины 2014-2019 годов, выступлений перед местными, которые оказались на линии огня или вынуждены были покинуть оккупированные города и поселки, общение с военными, которые попадали на импровизированные представления прямо из боев, дежурств, выездов, в ведущих мастеров украинского театра и кино происходило творческое переосмысление войны.

В ленте украинские актеры, режиссеры, художники, которые ездят на Восток, рассказывают о "своей" войне. Фильм символически выходит на экран в канун празднования 30-летия Независимости Украины и непосредственно в День рождения народной артистки Украины, Героя Украины Ады Роговцевой.

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Дата
17
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