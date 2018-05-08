Популярная видеоигра получит книжную версию

Игра "Супер Марио" станет книгой. Фото:

Британское издательство Random House Books выдаст детские книги, которые будут базироваться на видеоиграх японской компании Nintendo.

В частности героями книг станут персонажи из таких игр, как "Супер Марио", "Легенда Зельды", "Сплатун" и "Лес животных", пишет сайт Entertaiment.

Книги планируют сделать интерактивными. Будут содержать цветные страницы с загадками, головоломками и наклейками.

"Мы хотим перенести фантазии и приключения тех миров в воображение наших читателей. Книги позволят узнать персонажей Nintendo в совершенно новый способ", - говорит Деннис Шейли, выпускающий редактор издательства.

Первые книги серии выпустят в июле. Их будут продавать по цене $ 10 - 260 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выходит новая украинская компьютерная игра Heat Guardian

Серия игр Nintendo о приключениях водопроводчика Марио началась в 1983-м. За время ее существования продали более 500 тыс копий игры, что принесло компании более $ 10 млрд. Это сделало "Супер Марио" самой успешной франшизой за всю историю видеоигр.