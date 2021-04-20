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вторник, 20 апреля 2021 11:14

Поплавский выпустил трогательное видео "Любов у серці маю"
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  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

Михаил Поплавский, уверенно утверждающий, что в 50 лет жизнь только начинается, обнажил свои чувства в новом лирическом клипе "Любов у серці маю".

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

В отличие от недавно презентованных видео, ярких, эпатажных, с элементами бурлеска и голливудского шика, в этом он максимально раскрыл свою душу. Поплавский по-новому предстал в близком для него образе – глубоком, романтичном, наполненном его жизненной философией, в основе которой – любовь.

По словам исполнителя, любовь – это его Вселенная, самое главное чувство, которое вдохновляет на свершения, наполняет жизнь смыслом. И все, что он делает, делает только с любовью и с полной самоотдачей.

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

"Песня "Любов у серці маю" – это философия моей жизни, исповедь человека, который с оптимизмом смотрит в будущее. Любовь – это главное в жизни. Это чувство окрыляет и придает сил", – сказал Поплавский, презентуя видео.

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

Произведение было написано специально для поющего ректора поэтом Николаем Бровченко и композитором Виталием Волкомором, которые смогли уловить его душевное состояние и точно передать эмоции.

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

А режиссер Дмитрий Гук и оператор-постановщик Алексей Степанов без лишнего антуража и прикрас воплотили энергетику героя на экране.

"Эта песня – очень атмосферная, она заряжена философией жизни Михаила Поплавского. Мы предлагали много вариантов сценария, но он все отвергал. Согласился передать идею через его эмоции", – поделился Дмитрий Гук.

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

В концертном клипе Михаил Поплавский перед микрофоном, украшенном весенними цветами, символизирующим дерево жизни, не просто поет о своем нежном чувстве, весне, а раскрывает душу и передает свою любовь во Вселенную. Его окружают нежные звездочки – очаровательные нимфы из балета.

"Звезды – это любовь. Когда мы любим, часто смотрим на них. Их мерцание – это светлые, яркие и неповторимые эмоции", – добавил режиссер.

  Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"
Михаил Поплавский представил новый лирический клип "Любов у серці маю"

Поклонники в комментариях отмечают, что таким тонким и откровенным Поплавского еще не видели.

А Михаил Михайлович, без лишней скромности акцентирует, что весна – время надежд, а любовь – это вечная молодость.

"Живите на все сто, любите и будьте любимы!" – резюмировал Поплавский.

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