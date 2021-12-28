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вторник, 28 декабря 2021 10:40

Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе
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Поющий ректор выпустил жизнеутверждающее видео.

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский, порадовал поклонников новым видеоклипом. Он представил жизнеутверждающую работу "Щастя є", в которой отразил свои ценности и жизненную философию.

"Песня "Щастя є" – это моя жизненная философия. Счастье – жить, любить, заниматься любимым делом, верить в себя, мечтать, творить, достигать поставленных целей, помнить свои корни и творить добро. Счастье – это любовь к маме, любовь к отцу, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к внукам, любовь к Украине. Нужно любить людей, любить жизнь, радоваться жизни!",– сказал Михаил Поплавский, презентуя клип.

 

Режиссером видео стала Елена Винярская, которая сняла для Поплавского уже несколько клипов, как ярких, эпатажных, так и трогательных, лирических.

В новой работе с помощью отсылов к биографии Михаила Михайловича, символов и красно-белой стилистики она отобразила его ценности и жизненную философию.

 

"Счастье в том, что было, что есть и что будет. Каждый день нужно проживать достойно. Поэтому нужно думать, как прожить жизнь так, чтобы оставить хороший след на земле. Главный посыл песни – кем мы будем – зависит только от нас!" – отметила Елена Винярская.

 

Михаил Поплавский, приучивший зрителя к неожиданным проявлениям в каждом новом клипе, предстал в двух стильных образах. Сначала он появился в роскошном красно-серебряном костюме в пайетках, в котором виртуозно сыграл на барабанах. Также щеголял в ярком костюме "красный питон", в котором музицировал на красном рояле с золотым напылением. Как всегда, в клипе Поплавского окружают сексуальные красотки. Кстати, одну из главных ролей – роскошной блондинки – исполнила невестка Михаила Михайловича – Алина Поплавская.

 

В съемках клипа использовали современные мировые технологи LED cube, VR-технологии, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графика.

Первыми новый клип Поплавского оценили его студенты, коллеги и звездные друзья Павел Зибров, Мята, Виталий Борисюк, Ольга Сумская, которая снималась в одном из первых клипов юного орла.

"Это невероятный, энергетический, жизнеутверждающий клип. Я получила эстетическое удовольствие от картинки, от того, как виртуозно все сделано, как молодо выглядит Михаил Поплавский. Это просто праздник жизни", – сказала Ольга Сумская.

"Это прекрасная работа! Столько энергии, правдивости и драйва. Можно всем нам сказать, что счастье есть! Стильная и чувственная, с глубоким смыслом и непревзойденной картинкой. Еще добавлю, что Михал Михалыч – супербарабанщик. Тут драйв идет с первой секунды и Поплавский поет как настоящий рок-певец", – отметил Павел Зибров.

Как признался Михаил Поплавский, его секрет счастья довольно прост – он в любви и оптимизме.

"Все зависит только от нас самих. Живите, любите, творите и побеждайте! Наслаждайтесь жизнью каждый день! Верьте в себя, ставьте цели и достигайте новых высот. Воспринимайте невзгоды и поражения как опыт. Будьте оптимистами. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители", – говорит Поплавский и добавляет, что сам никогда в жизни не страдал от депрессии. Ему просто некогда – как только заканчивает один проект, тут же начинает работать над следующим. А творческих идей у Поплавского еще как минимум на сто лет.

Напомним, Михаил Поплавский один за другим выдает новые клипы, которые стремительно набирают просмотры YouTube.

"Український борщ" (премьера клипа XR в июне 2021 року) в YouTube набрал более 14 миллионов просмотров. Концертный клип "Українські вареники" (премьера клипа XR в мае 2021-го) – 11 562 372 просмотров ; "Сало" (премьера клипа XR в апреле 2021-го) – 7 606 418 просмотров; "Сину мій" (премьера клипа XR в июле 2021-го) – 2 196 599 просмотров; "Батько" (премьера клипа XR в августе 2021-го) – 2 078 495 просмотров.

Просмотры в ТикТок, где у Поплавського более 640 тысяч подписчиков, также не отстают.

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