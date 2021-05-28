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пятница, 28 мая 2021 13:35

Поплавский похудел на восемь килограммов ради нового клипа
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Поющий ректор представил эпатажное видео на хит "Українські вареники"

 

Поющий ректор Михаил Поплавский не устает выпускать новые клипы на свои хиты и новые песни. В Университете культуры он презентовал ребрендинг легендарных "Вареничков", которые исполняет вот уже десять лет.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Премьеру превратил в яркое шоу-перформанс. Перед гостями Поплавский появился в необычном образе, весь "на стиле": в строгом костюме цвета фуксии, такого же тона водолазке, блестящих латексных перчатках и в очках от популярного мирового бренда.

 

"Мы дали новое дыхание известной песне и назвали ее "Українські вареники". Это любимое блюдо многих поколений украинцев, визитная карточка нашей страны, как борщ и сало. Это бренд и тренд Украины. И об этом должен знать весь мир!" – акцентировал Поплавский.

 

Снимать эпатажный клип он делегировал полномочия режиссеру Елене Винярской. Впервые Поплавский полностью доверился ей на площадке и решился на смелый эксперимент. "Я уже в том статусе и в том возрасте, что ничего не боюсь. Мне простили и мои песни, и мой вокал, и эксцентричные образы. Мне уже можно все! Особенно, если это ради цели – подарить яркие позитивные эмоции, чтобы люди посмотрели видео, получили удовольствие и сказали: "Что это было?!". Я счастлив от того, что делаю счастливыми других", – сказал Поплавский.

Елена взяла процесс съемок под свой полный контроль – от создания образов, до последней пуговицы на пиджаке. Клип стилизовала под 60-е годы Голливуда. В видео воссоздали атмосферу Candy Land.

 

Красивые украинки, как две капли воды похожи друг на друга, в модных соблазнительных нарядах, пританцовывая, готовят украинские вареники, щедро приправляя их сметаной. Образы 14 красоток напоминают знаменитую супермодель Твигги (Лесли Лоусон). На сложный макияж каждой участницы балета было потрачено по три часа. А балетмейстер Ростислав Савченко создал уникальную хореографическую постановку в стиле кукол Барби. Изюминки клипу придал неординарный балет "Персики", с которым Поплавский работает уже 18 лет.

 

По словам Винярской, в этом клипе, подготовка к которому длилась два месяца, отображены все самые современные тренды: начиная от дорогих брендовых образов, заканчивая техническими новинками в съемках и монтаже, компьютерной графике и аранжировке. Клип был снят с использованием новых мировых технологий виртуальной реальности: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Съемочный процесс длился всего восемь часов.

 

"Было очень сложно подобрать цветовую гамму для клипа. Главной задачей было достичь гармонии в кадре, соединяя множество компонентов и деталей. Ведь в работе использовано 220 трендовых элементов. Команда визажистов, парикмахеров, реквизиторов, стилистов Университета культуры прекрасно сработала. Мы заказывали подиумные ткани от мировых домов моды и шили стильные костюмы для главного героя и балета", – рассказала Винярская.

 

Поплавский выступил в роли стильного украинца, который любит свою страну, девушек и вареники.

"Кстати, мои любимые – с вишней. Еще очень люблю с картошкой, заправленные шкварками и жареным луком. Но во время подготовки к съемкам пришлось от них отказаться", – признался ректор.

 

Ради этого клипа Поплавский похудел на восемь килограммов за месяц. "Никаких вареников – только диетическая еда и спорт", – отметил Поплавский.

В клипе создан новый украинский логотип – UV – ("Українські вареники"), которым брендировали костюмы, декорации и реквизит.

"Мы хотели обратить внимание на то, что нам, украинцам, есть чем гордиться. Важно следить за мировыми трендами, а еще лучше создавать свои и беречь свои историю, культуру, традиции. Нужно лишь приложить максимум усилий, чтобы работала культурная дипломатия, и о нас знал весь мир!" – добавил Поплавский.

Уже в ближайшее время Поплавский, воспевший ранее "Сало", пообещал выдать новый гастрономический хит об украинском борще.

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