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вторник, 18 июня 2019 05:15

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"
6

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18 июня 1942-го в Ливерпуле родился Джеймс Пол Маккартни, британский певец, один из основателей и участников рок-группы The Beatles. Вместе с Джоном Ленноном сформировал один из самых влиятельных и успешных творческих тандемов, написавшим одни из самых популярных песен в истории рок-музыки.

Он также известен как композитор, автор песен, музыкальный продюсер, лауреат 16 премий Grammy, кавалер Ордена Британской империи, рыцарь Британской империи.

После распада The Beatles Маккартни начал успешную сольную карьеру и основал группу Wings. Он занимает 64-ю позицию в британском рейтинге "100 гениев современности". Занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый успешный музыкант и композитор-песенник всех времен. Написанная им песня "Yesterday" чаще всего выполняется другими музыкантами (существует примерно 2500 различных версий песни) и звучала только на американском радио и телевидении более 7 млн раз.

Предлагаем вам интересные факты из жизни музыканта.

Маккартни родился в Ливерпуле. Его мать была акушеркой, а отец работал на оружейном заводе. Когда Полу исполнилось 14, мать умерла от рака.

"Чтобы заглушить горе, папа купил мне гитару за 15 фунтов, - рассказывал Пол Маккартни. - С инструментом не ладилось - не знал, как можно играть левой рукой. В журнале увидел фотографию гитары с перетянутыми струнами. Сделал такое и на своей. Тогда все началось: я потерял маму, но нашел музыку ".

В 1957-м музыкант Джон Леннон пригласил Пола в группу "Кворримен", которая впоследствии сменила название на "Битлз".

"Когда я познакомился с Джоном, все моя жизнь изменилась. Дружба с ним стала счастьем. И хотя он был на два года старше меня, а я был еще ребенком, думали мы совершенно одинаково".

Пол – мультиинструменталист: он самостоятельно научился играть на разных инструментах, среди которых – гитара, бас-гитара, фортепиано, саксофон, ударные и другие инструменты.

Сэр Пол Маккартни – убежденный вегетарианец.

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"Если вы действительно любите животных, то не можете мириться с тем, что их убивают ради мяса. Став вегетарианцем, вы поймете, что не в силах оставаться равнодушными ни к чему живому. И ваша жизнь, быть может, изменится так, как изменилась моя".

Музыкант утверждает, что мелодия легендарной песни The Beatles "Yesterday" явилась ему во сне. Пробудившись ото сна, он был уверен, что где-то слышал ее, а не сочинил самостоятельно.

Пол – левша.

Существует абсурдная по своей сути, но, тем не менее, весьма нашумевшая легенда о том, что Пол Маккартни погиб в 1966 году, а его место в группе занял двойник с подобным голосом и внешностью. В качестве доказательства сторонники легенды используют так называемые "ключи", которые они нашли в творчестве The Beatles после мнимой даты смерти. Например, метафоры, используемые в текстах песен, двусмысленные изображения и прочее.

7 ноября 1969 года Пол дал интервью журналу Life и отметил: "Слухи о моей смерти явно преувеличены. Думаю, если умру, я узнаю об этом первым".

Музыкант открыто признавал, что употребляет наркотики – он не раз говорил об этом в своих интервью. В 1980 году Пол даже попал за решетку за свою "дружбу" с марихуаной: в аэропорту Окура его поймали с 200 г травы в чемодане.

"Наркотики расширяют сознание. Это все равно, что аспирин, только без головной боли на следующий день. На съемках фильма "Хелп" накурился так, что забыл свои слова. Трижды полицейские находили в моем багаже марихуану. Если бы не моя музыкальная слава, я бы на несколько лет сел в тюрьму".

Пол не только музыкант, но еще и опытный и талантливый художник. Более 70 его работ были выставлены на показ в арт-галерее родного Ливерпуля.

Пол Маккартни был свидетелем трагедии, случившейся 11 сентября 2001 года. В этот момент он летел в самолете и увидел, как другой самолет влетел в знаменитые башни-близнецы.

Пол Маккартни – волшебник. По какой-то причине он может намного быстрее посчитать от 2000 до 1, чем наоборот, что совершенно странно для среднестатистического человека.

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Первой женой Пола Маккартни стала американский фотограф Линда Истман. Они познакомились в 1967-ом. Поженились через два года.

"Линда всегда была для меня больше подругой, чем женой. Умерла от рака груди в 1998-ом. После ее смерти я долго не мог опять перейти к работе. Говорят, мужчины не плачут. Но после смерти Линды я проплакал год".

В 1999-ом Маккартни начал встречаться с экс-моделью Хизер Миллс. Он женился на ней в 2002 году. В браке родилась дочка Беатрис. Когда девочке исполнилось три года, ее родители развелись.

"Друзья предупреждали, что Хизер вышла за меня только ради денег. После развода она отсудила 50 миллионов долларов".

Теперь Пол Маккартни женат на Нэнси Шевелл. Она возглавляет американскую транспортную компанию.

"Мы с ней познакомились в конце 1980-х, когда с Линдой путешествовали по США. После того Нэнси вышла замуж за адвоката, и мы начали дружить семьями. Несколько лет тому назад я посмотрел на нее по-другому".

У музыканта 5 детей.

Цитаты:

Я многое помню про детство. И про то, как, начав с Beatles, я пытался стать знаменитым, отправляя бесконечные письма. "Уважаемый сэр, мы полупрофессиональный рок-коллектив. Нам кажется, мы что-то собой представляем. Возможно, у нас есть будущее…"

Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было.

Мы появились в правильное время. Спели какое-то количество хороших песен, причем не чьих-то, а наших собственных. На нас не работали ни поэты, ни композиторы. Может ли такое случиться сегодня? Хотелось бы верить, но мне кажется, этого не произойдет.

Я помню, что такое не быть знаменитым. Тебя пускают не во все клубы, и ты не можешь запросто подкатить к девушке. Нервы у тебя ни к черту, и денег тоже нет.

Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил.

Я никогда не говорил себе: о, я сделал что-то талантливое.

Уйти на пенсию? Сидеть дома и смотреть телевизор? Да, люди так поступают. Возятся в саду, играют в гольф. Но нет, спасибо. Мой менеджер, которого у меня, к счастью, уже нет, когда-то посоветовал мне уйти на покой в пятьдесят. Он сказал, что с возрастом я стану выглядеть неважно, и тогда я даже подумал: "Боже, а ведь он может оказаться прав". Но я все еще наслаждаюсь возможностью создавать, и я все еще наслаждаюсь возможностью выступать. А вокруг полно тех, кто решил уйти на покой и тут же исчез из виду.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
июня

Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"

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