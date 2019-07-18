Режиссер Фрэнк Капра считал "Эта прекрасная жизнь" лучшим фильмом в карьере. wordpress.com

Пол Маккартни напишет мюзикл по мотивам рождественского фильма "Эта замечательная жизнь" 1947 года. Сценарием займется Ли Холл, работавший над лентами "Билли Элиот" и "Рокетмен".

Бизнесмен и любящий семьянин Джордж Бейли думает над самоубийством. У него все в порядке в жизни, но он не видит никакого смысла. Он устал. На помощь Джорджу отправляют ангела-хранителя. Очень хорошего, но неопытного. Это ангел второго класса, он еще не заслужил крылья, по сюжету. Снято по рассказу Филиппа Ван Дорен Стерна "Величайший подарок".

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"Это универсальная история, которую мы можем примерить на себя", - говорит Маккартни.

Премьера запланирована на конец 2020-го.

Фильм "Эта замечательная жизнь" начиная с 1970-х показывают по главным телеканалам США на рождество. Компания BBC поместила ленту на второе место в рейтинге "Лучшие фильмы, которые не удостоились Оскара".