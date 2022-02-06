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воскресенье, 06 февраля 2022 16:28

"Покупаем плитку на распродаже, а крепим "с вертолета": загадочные художники раскрыли тайны появления мини-мозаик в Киеве
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В Киеве открыли первую крупную выставку работ загадочных стрит-артеров. Участники художественной группы Pomme de Boue известны тем, что размещают в Киеве яркие мини-мозаики. Интегрируют его в пространство города. Такие объекты есть у центра Киева, на Подоле, вдоль Набережно-Крещатицкой и в разных районах столицы. Всего за три года существования Pomme de Boue – в столице около 300 узнаваемых мозаик - от миниатюрных до полуметровых. Сами художники хотят оставаться анонимными, даже когда дают интервью в видеоформате – в кадре показывают только свои руки.

Работы создают из яркой керамической плитки или бетона, которые называют "штучками". Используют разные сюжеты. Художники вдохновлялись Баугаузом (направление в архитектуре и прикладном искусстве, сформировавшемся в 1920-1930-х годах в Германии, относится к авангардизму в классическом модернизме - Gazeta.ua), модерном, конструктивизмом, геометрическим абстракционизмом и авангардом начала ХХ века.

В Киеве больше 300 мозаик группы Pomme de Boue
Фото: Анна Говоруха
Участники группы Pomme de Boue рассказали, сколько стоит сделать одну мозаику
В Киеве открыли выставку работ Pomme de Boue
Участники группы Pomme de Boue рассказали, сколько стоит сделать одну мозаику
В Киеве открыли выставку работ Pomme de Boue

Pomme de Boue отказались встречаться с журналистом Gazeta.ua в Dymchuk Gallery, где проходит выставка их работ. Сослались на анонимность.

Однако согласились ответить на некоторые вопросы в письменном виде.

Почему сохраняете анонимность? Хотите походить на английского "неуловимого" стрит-артера Banksy?

Все уличные рисовальщики прячутся за псевдонимами, как и исполнители хип-хопа. Этой традиции уже полвека. В Киеве на стенах огромными буквами высотой в два метра написаны такие странные имена как MOEPH, SEVA, СКOT, MEMSY. Это все реальные люди, их несколько десятков. Есть целые армии граффитистов, скажем, ETC. Куда там Бэнкси до такого размаха.

Анонимность – это норма, обычное дело. Но мы - закусившие удила фанатики и перфекционисты. Действительно, решили быть анонимными, насколько возможно. Никого не обманываем. Свои изделия считаем настоящей красотой и совершенством, анонимность – настоящей анонимностью, а не кокетливой позой. Инструменты итальянской фирмы – настоящими классными инструментами.

Но мы фанатики и перфекционисты, закусившие удила

Каким образом их размещаете на высоту нескольких метров?

- С вертолета, конечно (шутят, - Gazeta.ua). Некоторые граффитисты пользуются альпинистским снаряжением. Нам предлагали братскую помощь, но мы не решились.

На самом деле, вас обманули, мы не вешаем на высоту несколько метров. Хватит повесить мозаику на 220 см и крепкая мужская рука с брусчаткой или молотком уже не дотянется. Но и низкорослые девушки не увидят, потому крепим и гораздо ниже, иногда почти на уровне земли. Так висят наши мозаики серии Флора: одна у пешеходного моста на Труханов мост, другая - в парке Марии Заньковецкой.

Чем обусловлено увеличение ваших мозаик с 5-10 до 40-50 см в последнее время?

У нас есть коллега, соратник и единомышленник – Филипп Виньяль, он тоже делает уличные мозаики в виде космических жуков. Филипп нам в "плешь проел" своими призывами: делайте больше, метр на метр.

Большая мозаика "отрывает голову" куда больше, чем мелкая. То есть колористический и психоделический эффект гораздо сильнее. Композиция получается намного более странной, чем у маленькой "штучки". И сама мозаика становится более своенравной, самостоятельной. Когда она в районе 30 см в диаметре – она щенок, маленькая собачка. Когда она 60 см в диаметре – она человек. Когда 3 метра в ширину – крокодил. Или слон.

Сколько стоит сделать одну мозаику и где берете на это деньги?

Не считали себестоимость одной мозаики. Стоимость определяется не использованными материалами, а сложностью работы. Множество мелких деталей, наличие острых углов, кривых линий. Каждый кусочек изразца приходится еще и шлифовать по краям, чтобы эти вплотную подходили друг к другу.
В общем, изготовление мозаики связано с отделкой краев. Рисунок для мозаики должен состоять из простых линий, желательно прямых или слегка изогнутых. Сделать рисунок – отдельная проблема, далеко не каждый годится. Иногда уходят недели, чтобы довести рисунок до такого состояния, когда можно по нему резать кафель.

Рисунок для мозаики должен состоять из простых линий, желательно прямых или слегка изогнутых

Сам же материал не слишком дорог. На распродаже украинский кафель стоит от 100 грн за кв. Используем многие цветные плитки итальянской фирмы – от 350 до 600 грн за кв. м. Иногда покупаем португальскую или чешскую плитку, еще дороже – до 1,2 тыс. грн за кв. м.

Если работать с плиткой ярких цветов и использовать хорошие инструменты, это не очень дешевое развлечение. При этом банки мы не грабим и спонсоров нет. Делаем мозаики на заказ. На это покупаем материалы, еду, одежду, платим за жилье и поездки на транспорте.

Как часто покупают мозаики?

Покупки и заказы идут волнами. Огромная началась в марте 2021 года и шла полгода. На пике – в апреле – было одновременно пять заказов. Осенью волны не было, зато было несколько заказов на очень крупные мозаики. Панно "Стулья" для офиса Promodo мы целый месяц рисовали и два с половиной месяца вырезали и монтировали. Оно 320 см в ширину, почти четыре квадратных метра площадь, шесть отдельных панелей.

Хотели бы создавать большие мозаики – в районе метр на метр и больше – для интерьеров или стен в городе. Делать большую мозаику – это адский труд. Все делаем вручную, "грызем" и шлифуем кафель своими руками.

В столичной Dymchuk Gallery открылась бесплатная выставка стрит-арта группы Pomme de Boue. В зале представлены скульптурные работы и мозаики, созданные в 2021 году. Это первая крупная выставка группы, ведь обычно свои работы художники интегрируют в общественное пространство города, на фасады киевских зданий. Выставка продлится до конца февраля.

Автор: Анна Говоруха
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06
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