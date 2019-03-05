Покажут спектакль о выборах

Французский философ и драматург Бернар-Анри Леви приедет в Киев с моноспектаклем "В поисках Европы". Фото: segodnya.ua

28 марта в Киеве французский философ и драматург Бернар-Анри Леви покажет моноспектакль "В поисках Европы". Сквозная тема произведения - выборы. Показ состоится в столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец".

Главный герой - писатель. Сидит с ноутбуком в комнате отеля в Сараево, Босния и Герцеговина. У него есть полтора часа, чтобы составить речь о Европе - ее ценностях, современном состоянии и будущем.

Бернар-Анри Леви - автор сценария и исполнитель единственной роли в постановке. Адаптирует текст пьесы под каждый из 20 европейских городов, где ставит ее.

"Невозможно стоять в стороне от событий, происходящих в Европе, - говорит Леви. - В Украине после моего спектакля будут выборы президента. Я знаю, что они важны. Ведь именно от них будет зависеть дальнейший курс вашей страны. Поэтому приеду, чтобы поговорить с украинцами об этом со сцены".

"Бернар-Анри Леви пытается быть на грани искусства и философии, - говорит философ Владимир Ермоленко. - Он интеллектуал не кабинетный. Прямо обращается к публике. Искусный оратор, который один на сцене и полностью держит внимание зрителя.

Леви - публичный философ и одновременно знается с руководителями государств, может легко звонить президентам. Способен влиять на политиков, формировать их позицию. Позиционирует себя как антиавторитарного борца за свободу и моральные ценности. Выступает против диктаторов и узурпаторов.

Во Франции Леви является очень известной и довольно противоречивой фигурой. С одной стороны, поддерживает антидиктаторские движения. С другой - его упрекают в том, что часто оправдывает силовые сценарии. Обвиняют в том, что он был инициатором военного вмешательства Франции в гражданскую войну в Ливии в 2011 году. Что позвонил тогдашнему президенту Франции Николя Саркози и сказал, что виденное в Ливии - ужас, и надо сбрасывать власть Муаммара Каддафи.

Также философа часто критикуют за то, что он слишком проамериканский и подыгрывает их неолиберализму. И за то, что ведет очень дорогой стиль жизни.

В 1970-х годах Бернар-Анри Леви стал сооснователем группы "Новые философы". Это было время после Пражской весны (народные протесты против советского влияния в Чехословацкой Социалистической Республике в 1968 году. - Gazeta.ua) и начала публикации текстов диссидентов Советского Союза (выступали за демократизацию общества, соблюдение прав и свобод человека. - Gazeta.ua). Начался огромный кризис просоветских философов левой, коммунистической направленности. "Новые философы" стали ответом на это. Ориентировались на Запад, а именно на Соединенные Штаты Америки. В их работах появилась правозащитная тематика, для которой Советский Союз был мощным антипримером".

Бернар-Анри Леви поддержал Революцию достоинства и борьбу против российской военной агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лауреатов Шевченковской премии

31 марта в киевском Довженко-Центре состоится второй показ антиутопического спектакля "Номера" по мотивам пьесы украинского режиссера, политзаключенного в России Олега Сенцова. Написал произведение в 2011 году. Окончательную редакцию завершил в российской тюрьме.