Покажут спектакль о современной Наталке Полтавке

Автор: newtheatre.kiev.ua 150 респондентов из разных регионов Украины опросила команда Театра на Печерске во время работы над спектаклем "Наталка Полтавка.doc" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Эти интервью легли в основу драматургии

Команда Киевского академического театра на Печерске покажет спектакль "Наталка Полтавка.doc" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Премьера состоится 26 и 27 октября в столичной Оперной студии Национальной музыкальной академии Украины.

По сюжету классического произведения, бедная крестьянская девушка ждет любимого Петра. Ушел из села, и вестей от него давно нет. За Наталкой ухаживает нелюбимый ею возный. Хочет на ней жениться.

Спектакль "Наталка Полтавка.doc" посвятили поиску национальной и индивидуальной самоидентичности через архетип главной героини в современном украинском обществе. Постановка - с элементами вербатима (разновидность документального театра, в котором спектакль состоит из реальных записанных монологов или диалогов. - Gazeta.ua). В основе драматургии - интервью с представителями различных социальных и возрастных групп мегаполисов, провинциальных городов и сел. За год опросили примерно 150 человек.

Действие происходит в 2019 году в Полтаве. Главная героиня - 22-летняя Наташа. Окончила Полтавский педагогический университет, историк по образованию. Пытается устроиться по специальности. Подрабатывает экскурсоводом в музее-заповеднике Гоголя в селе Гоголево на Полтавщине, по сюжету.

- Наши персонажи - собирательные образы, за которыми стоит много людей и опросов, - рассказывает режиссер Елена Лазович. - Особенность нашего спектакля - берем вербатим, но вводим его в художественную структуру, вымысел. Это не чистая игра, с одной стороны. А с другой - это следующий шаг документального театра, как мне кажется. Наверное, сейчас время эпических историй. И мы создавали такую из тех людей, которых встречали. Пошли путем сознательного вывиха традиционного написания пьесы вербатима.

Чем современная Наташа схожа с классической и чем отличается?

- Она очень похожа. Главное отличие в драматургии. Классическая героиня - решенный образ уже с самого начала, мумифицированный. Кажется, будто такая красивая, добрая и у нее все решено - она ​​ждет. И все искушения, которые приходят - в виде различных женихов, матери - будто ее не касаются. Мы ее так воспринимаем. Возможно, люди того времени чувствовали, что ее колбасит, и эти вопросы для них были очень живые.

Котляревский писал настоящий вербатим о реальных ситуациях. Его задача была - рассказывать о сегодняшних людей сегодняшним людям. Это была колоссально современная пьеса. Для нас сейчас образ Полтавки отошел, забронзовел.

Мы решили, что ждать любимого Наташе надо активно. Мы начали разбираться, как девушка проходит это, когда ждет мужчину. Или он рядом, а у нее есть искушения. Чтобы дождаться уже точно, когда она сможет сказать "мой".

С одной стороны, у нас Петро будто уехал - учиться в Амстердам. А с другой, они в отношениях, они близко. Эта пара решает вопрос "мой - не мой". Это внутренняя история борьбы. Героине важно дойти до мысли, что это он. Проходит через перипетии - искушения.

В спектакле вы показываете одновременно разные варианты Наташиной судьбы.

- Например, подруга Валя. Вышла замуж за своего возлюбленного сверстника. Беременна третьим ребенком. Мы добавили вербатим Коли - мужа Вали. Больше похож на классического Петра. Работает на мебельной фабрике. Перед этим ездил на заработки почти по всему миру. Пара классически "Полтавская" вышла у нас. Я их сцену с Валей назвала ССС - "сплошное семейное счастье". Они ее лабают 10 минут. "Масло масляное". Сцена очень комическая, потому что бытовая. Мы много брали интервью у семейных пар, счастливых женщин. Молодых - от 20-ти до 30-ти. Наслушались много подробностей семейного счастья.

Когда Наташа видит Валю, она завидует?

- Это однозначно сцена зависти. Побуждает впасть в отчаяние и не ждать Петра. Когда человек видит что-то хорошее у кого-то и завидует, начинает себя уничтожать, перечеркивать. А когда радость за кого-то, то это вдохновение. У нас как раз зависть. Делаем прямо после этого сцену, где Наташа именно на грани отчаяния.

Из мужчин, которые вокруг Наташи, какое наибольшее искушение?

- Андрей Андреевич. Ему за 40 - успешный бизнесмен, меценат школы, куда хочет устроиться Наташа. Там они встречаются. Даже не возраст, не деньги ее соблазняют. Это профессиональный фанатизм, кумиризация. Он - тот человек, который для нее является богом на ее пути. Осуществление той мечты, которую несет каждый педагог и профессионал вообще.

В Полтаве мы делали эксперимент: спрашивали любую девушку, которая заканчивает институт, что для нее важно. У всех был парень, любовь, и на первом месте они назвали профессию. Карьерный рост сейчас важен для любой девушки. Вот есть парень - подождет. Будет второй и третий.

А как мужчина Андрей Андреевич ее цепляет?

- Женщине часто в мужчине нравится его величина. Его харизма, то, чего смог достичь. Я не могу сказать, что Наташа в это влюбляется, потому что то определенные гормоны, а это очарование. Она себя обманывает. Чем-то увлекается, что не является Петром. Так строится сюжет.

Наше любимое место, когда Петро приходит, делает ей предложение, а она внутренне его отпускает. Настолько понимает, что его любит, что готова не требовать от него ничего.

У Котляревского Петро сказал: "Я тебя так люблю, что отпускаю".

- Важный момент в классике, что тоже есть этот шаг. Пока Наталка его держит внутренне - "я верная", она такая верная. А как только подчиняется матери и ситуации и соглашается на брак с возным, то мне кажется, что эта верность - тоже гордость. Классическая "Наталка Полтавка" - это история странной гордости, которую мы привыкли называть верностью. И Петро не приходит до тех пор, пока она не становится слабой.

У нас есть интересная сцена - елка. Наташа приезжает в Амстердам, наряжается рождественским деревом. Стоит на крыше общежития у Петра. В гирляндах, замерзшая. Хотела сделать сюрприз. Мы называем это не любовью, а проявлением эгоизма, гордости. А он приезжает на коне - это тоже не любовь. Любовь - это когда друг друга так любят, что готовы отпустить. Когда это происходит, возникает возможность жизни.

Маша, которая едет на подработку в Турцию - она ​​третья Наташа? То есть Полтавка тоже могла быть ею?

- Это возможность пути. Маша - негативный снимок Наташи. Она в каждой истории как тень идет. Это ее судьба, выбор. Тоже по реальной ситуации. Нам рассказали о двух украинках. Одна убежала, а другая осталась и начала ездить постоянно в Турцию. Это классический вариант. Они поехали работать, что называется, аниматорами. Даже не соглашались на консумацию. Их обманом затащили. Наташа спрашивает у Маши: "Все нормально?". "Да". "Заплатили?". "Да". "Ну скажи честно, как ты?" "Да все нормально, я через неделю еду".

Появляется на сцене классическая Наталка?

- Скорее всего, нет. Мы так определились, что это стоический образ, который у нас играет актриса. Потому что классическая Наталка - сюжетная, а нам интересен был прообраз. Внутренний. Больший, чем героиня Котляревского. У нас это душа Наталки, народа, всех женщин, которые ждут любви и направляются к ней.

"Наталка Полтавка" - произведение очень важное. Это генеральный образ украинской литературы, нашего внутреннего пути, традиции женственности. Наша древнегреческая трагедия. Наталка - эпическая героиня для нас. Во времена Котляревского это была документальная пьеса, а сейчас - большой эпос.

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Средствами вербатима в спектакле "Наталка Полтавка.doc" исследуются темы, заложенные в оригинальной пьесе: сохранение традиционных семейных и духовных ценностей, проблемы эмиграции, заробитчанства, вопрос целостности личности и ее жизненных ориентиров. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.