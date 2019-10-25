Покажут спектакль о современной Наталке Полтавке

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1179
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 5967
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5886
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40122
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1134
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3321
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3357
Фото
Все фото
5
5
3
8
27
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Кинокритики назвали лучшие украинские фильмы 2019-го
Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante
Голые ягодицы и хобот вместо носа: Каменских выпустила эпатажный клип на песню Elefante
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
Государство отказалось финансировать украинский фильм о Голодоморе
&quot;Спешите — там в руках сердце с кровью!&quot; Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала &quot;Слов&#039;яни&quot;
"Спешите — там в руках сердце с кровью!" Как снимают финальные сцены фэнтези-сериала "Слов'яни"
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль &quot;BALLET OPEN SPACE&quot;
Секс-символы паркета Ольга Полякова, Ираклий Макацария и Женя Кот посетили фестиваль "BALLET OPEN SPACE"
Видео
Все видео
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
Группа ТНМК порадовала фанатов новыми песнями
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
"Я убью тебя" - Селена Гомес получила угрозу от жены Бибера из-за новых треков
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"
Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта
Тилль Линдеманн выпустил клип с помощью искусственного интеллекта
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 882
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5472
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7542
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1854
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 октября 2019
Просмотров: 621
Міміка й жести
Уранці, коли їдеш з Лівого берега, у вагонах метро на Сирецькій лінії дуже тісно. Люди утрамбовані, як оселедці. Не поворушиш ні рукою, ні ногою. І ...
пятница, 25 октября 2019 18:30

Покажут спектакль о современной Наталке Полтавке

  Комментировать
Автор: newtheatre.kiev.ua
  150 респондентов из разных регионов Украины опросила команда Театра на Печерске во время работы над спектаклем "Наталка Полтавка.doc" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Эти интервью легли в основу драматургии
150 респондентов из разных регионов Украины опросила команда Театра на Печерске во время работы над спектаклем "Наталка Полтавка.doc" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Эти интервью легли в основу драматургии

Команда Киевского академического театра на Печерске покажет спектакль "Наталка Полтавка.doc" по мотивам пьесы Ивана Котляревского. Премьера состоится 26 и 27 октября в столичной Оперной студии Национальной музыкальной академии Украины.

По сюжету классического произведения, бедная крестьянская девушка ждет любимого Петра. Ушел из села, и вестей от него давно нет. За Наталкой ухаживает нелюбимый ею возный. Хочет на ней жениться.

Спектакль "Наталка Полтавка.doc" посвятили поиску национальной и индивидуальной самоидентичности через архетип главной героини в современном украинском обществе. Постановка - с элементами вербатима (разновидность документального театра, в котором спектакль состоит из реальных записанных монологов или диалогов. - Gazeta.ua). В основе драматургии - интервью с представителями различных социальных и возрастных групп мегаполисов, провинциальных городов и сел. За год опросили примерно 150 человек.

Действие происходит в 2019 году в Полтаве. Главная героиня - 22-летняя Наташа. Окончила Полтавский педагогический университет, историк по образованию. Пытается устроиться по специальности. Подрабатывает экскурсоводом в музее-заповеднике Гоголя в селе Гоголево на Полтавщине, по сюжету.

- Наши персонажи - собирательные образы, за которыми стоит много людей и опросов, - рассказывает режиссер Елена Лазович. - Особенность нашего спектакля - берем вербатим, но вводим его в художественную структуру, вымысел. Это не чистая игра, с одной стороны. А с другой - это следующий шаг документального театра, как мне кажется. Наверное, сейчас время эпических историй. И мы создавали такую из тех людей, которых встречали. Пошли путем сознательного вывиха традиционного написания пьесы вербатима.

Чем современная Наташа схожа с классической и чем отличается?

- Она очень похожа. Главное отличие в драматургии. Классическая героиня - решенный образ уже с самого начала, мумифицированный. Кажется, будто такая красивая, добрая и у нее все решено - она ​​ждет. И все искушения, которые приходят - в виде различных женихов, матери - будто ее не касаются. Мы ее так воспринимаем. Возможно, люди того времени чувствовали, что ее колбасит, и эти вопросы для них были очень живые.

Котляревский писал настоящий вербатим о реальных ситуациях. Его задача была - рассказывать о сегодняшних людей сегодняшним людям. Это была колоссально современная пьеса. Для нас сейчас образ Полтавки отошел, забронзовел.

Мы решили, что ждать любимого Наташе надо активно. Мы начали разбираться, как девушка проходит это, когда ждет мужчину. Или он рядом, а у нее есть искушения. Чтобы дождаться уже точно, когда она сможет сказать "мой".

С одной стороны, у нас Петро будто уехал - учиться в Амстердам. А с другой, они в отношениях, они близко. Эта пара решает вопрос "мой - не мой". Это внутренняя история борьбы. Героине важно дойти до мысли, что это он. Проходит через перипетии - искушения.

В спектакле вы показываете одновременно разные варианты Наташиной судьбы.

- Например, подруга Валя. Вышла замуж за своего возлюбленного сверстника. Беременна третьим ребенком. Мы добавили вербатим Коли - мужа Вали. Больше похож на классического Петра. Работает на мебельной фабрике. Перед этим ездил на заработки почти по всему миру. Пара классически "Полтавская" вышла у нас. Я их сцену с Валей назвала ССС - "сплошное семейное счастье". Они ее лабают 10 минут. "Масло масляное". Сцена очень комическая, потому что бытовая. Мы много брали интервью у семейных пар, счастливых женщин. Молодых - от 20-ти до 30-ти. Наслушались много подробностей семейного счастья.

Когда Наташа видит Валю, она завидует?

- Это однозначно сцена зависти. Побуждает впасть в отчаяние и не ждать Петра. Когда человек видит что-то хорошее у кого-то и завидует, начинает себя уничтожать, перечеркивать. А когда радость за кого-то, то это вдохновение. У нас как раз зависть. Делаем прямо после этого сцену, где Наташа именно на грани отчаяния.

Из мужчин, которые вокруг Наташи, какое наибольшее искушение?

- Андрей Андреевич. Ему за 40 - успешный бизнесмен, меценат школы, куда хочет устроиться Наташа. Там они встречаются. Даже не возраст, не деньги ее соблазняют. Это профессиональный фанатизм, кумиризация. Он - тот человек, который для нее является богом на ее пути. Осуществление той мечты, которую несет каждый педагог и профессионал вообще.

В Полтаве мы делали эксперимент: спрашивали любую девушку, которая заканчивает институт, что для нее важно. У всех был парень, любовь, и на первом месте они назвали профессию. Карьерный рост сейчас важен для любой девушки. Вот есть парень - подождет. Будет второй и третий.

А как мужчина Андрей Андреевич ее цепляет?

- Женщине часто в мужчине нравится его величина. Его харизма, то, чего смог достичь. Я не могу сказать, что Наташа в это влюбляется, потому что то определенные гормоны, а это очарование. Она себя обманывает. Чем-то увлекается, что не является Петром. Так строится сюжет.

Наше любимое место, когда Петро приходит, делает ей предложение, а она внутренне его отпускает. Настолько понимает, что его любит, что готова не требовать от него ничего.

У Котляревского Петро сказал: "Я тебя так люблю, что отпускаю".

- Важный момент в классике, что тоже есть этот шаг. Пока Наталка его держит внутренне - "я верная", она такая верная. А как только подчиняется матери и ситуации и соглашается на брак с возным, то мне кажется, что эта верность - тоже гордость. Классическая "Наталка Полтавка" - это история странной гордости, которую мы привыкли называть верностью. И Петро не приходит до тех пор, пока она не становится слабой.

У нас есть интересная сцена - елка. Наташа приезжает в Амстердам, наряжается рождественским деревом. Стоит на крыше общежития у Петра. В гирляндах, замерзшая. Хотела сделать сюрприз. Мы называем это не любовью, а проявлением эгоизма, гордости. А он приезжает на коне - это тоже не любовь. Любовь - это когда друг друга так любят, что готовы отпустить. Когда это происходит, возникает возможность жизни.

Маша, которая едет на подработку в Турцию - она ​​третья Наташа? То есть Полтавка тоже могла быть ею?

- Это возможность пути. Маша - негативный снимок Наташи. Она в каждой истории как тень идет. Это ее судьба, выбор. Тоже по реальной ситуации. Нам рассказали о двух украинках. Одна убежала, а другая осталась и начала ездить постоянно в Турцию. Это классический вариант. Они поехали работать, что называется, аниматорами. Даже не соглашались на консумацию. Их обманом затащили. Наташа спрашивает у Маши: "Все нормально?". "Да". "Заплатили?". "Да". "Ну скажи честно, как ты?" "Да все нормально, я через неделю еду".

Появляется на сцене классическая Наталка?

- Скорее всего, нет. Мы так определились, что это стоический образ, который у нас играет актриса. Потому что классическая Наталка - сюжетная, а нам интересен был прообраз. Внутренний. Больший, чем героиня Котляревского. У нас это душа Наталки, народа, всех женщин, которые ждут любви и направляются к ней.

"Наталка Полтавка" - произведение очень важное. Это генеральный образ украинской литературы, нашего внутреннего пути, традиции женственности. Наша древнегреческая трагедия. Наталка - эпическая героиня для нас. Во времена Котляревского это была документальная пьеса, а сейчас - большой эпос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Текст пьесы с нотами "Наталки Полтавки" похитил директор театра

Средствами вербатима в спектакле "Наталка Полтавка.doc" исследуются темы, заложенные в оригинальной пьесе: сохранение традиционных семейных и духовных ценностей, проблемы эмиграции, заробитчанства, вопрос целостности личности и ее жизненных ориентиров.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покажут спектакль о современной Наталке Полтавке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Умер "крёстный отец" Владимира Кличко

Украинских военных расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Камикадзе японцы восхваляли как богов

Самое читаемое
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13
 Просмотров: 99978
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 45462
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
 10 Просмотров: 31653
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 27235
Синоптик назвала дату резкого похолодания
Синоптик назвала дату резкого похолодания Просмотров: 25515
Культура
Netflix покажет сериал про украинца
Netflix покажет сериал про украинца Просмотров: 243
Стихи Жадана изображают зелёнкой и вином
Стихи Жадана изображают зелёнкой и вином
 Просмотров: 18
В зоне отчуждения создали самую большую в Украине лазерную инсталляцию
В зоне отчуждения создали самую большую в Украине лазерную инсталляцию Просмотров: 135
Книгу об истории технологий от ЛакиБукс представили на ярмарке во Франкфурте - Сергей Токарев
Книгу об истории технологий от ЛакиБукс представили на ярмарке во Франкфурте - Сергей Токарев Просмотров: 27
Каменских, Кароль и Винник: объявили претендентов на премию M1 Music Awards
Каменских, Кароль и Винник: объявили претендентов на премию M1 Music Awards Просмотров: 216
Больше всего комментируют
10
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Арамахия прошел полиграф: результаты
5
"Майдан вышел на протест, чтобы таких, как вы, не было на нашей земле" - семьи героев Небесной сотни ответили Портнову
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
2
"Хватит издевательств" - Сивохо резко отреагировал на выплату пенсии жителям ОРДЛО
Голосов: 1574
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua