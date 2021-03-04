Показали трейлер нового супергеройского фильма от Netflix

Премьера состоится 9 апреля. Фото: Netflix

Вышел трейлер супергеройской комедии "Сила грома" от Netflix, главные роли в которой исполнили актрисы Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер.

Ролик опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса. Сценаристом и режиссером выступил Бен Фальконе.

Сюжет рассказывает о подругах детства, которые получили суперспособности. Они решают защищать город от преступников, но все вокруг начинает превращаться в хаос.

Премьера состоится 9 апреля.

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Стриминговый сервис Netflix купил права на адаптацию романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Съемки начнут в марте 2021-го. Может стать одним из самых дорогих проектов, которые снимали в Германии.