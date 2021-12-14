Показали трейлер к фильму "Фантастические звери: тайны Дамблдора" и назвали дату премьеры

Фантастические звери: секреты Дамблдора: показали трейлер и назвали дату премьеры фильма. Фото: скриншот с трейлера

Американская кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила трейлер к фильму "Фантастические звери: тайны Дамблдора". Это третья часть фэнтези режиссера Дэвида Йейтса.

По сюжету профессор Альбус Дамблдор, которого сыграл Джуд Лоу, осознает, что Темный волшебник Геллерт Гриндельвальд (Мадс Миккельсен) хочет захватить контроль над магическим миром. Директор Хогвартса поручает магио-зоологу Ньюту Скамандеру (Эдди Редмейн) возглавить команду волшебников и волшебниц. На опасном пути они столкнутся со старыми и новыми зверями, а также последователями Гриндельвальда.

Объявили и окончательную дату премьеры. В Украине представят фантастический фильм 14 апреля 2022 года.

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"Фантастические звери: тайны Дамблдора" - это американско-британское фэнтези режиссера Дэвида Йейтса. Лента является приквелом серии фильмов о Гарри Поттере и третьей частью серии фильмов "Фантастические звери". В общей сложности их должно быть пять. Сценарий написала создатель "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. В центре событий останется Ньют Скамандер, являющийся автором учебника о фантастических зверях.