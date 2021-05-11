Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"

Премьеру ленты запланировали на 24 сентября 2021 года. Фото: instagram.com/tomhardy

Компания Sony представила первый трейлер новой части блокбастера "Веном" по комиксам Marvel, съемки которой стартовали в начале 2020-го.

Главную роль исполняет Том Харди, а режиссером выступил англичанин Энди Серкис. Сюжет раскрывает историю журналиста Эдди Брока, в тело которого вселяется создание инопланетного происхождения. Вместе они учатся сосуществовать и становятся Веномом - существом с острыми зубами, длинным языком и сверхчеловеческой силой. Непредсказуемый поворот в трейлере наступает с появлением антагониста Клетуса Кэсэди, которого играет Вуди Харрельсон.

Премьеру ленты запланировали на 24 сентября 2021 года.

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Блокбастер "Веном" вышел на экраны в октябре 2018-го. Собрал в мировом прокате $856 млн и занял шестое место среди самых кассовых картин года.