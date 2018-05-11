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пятница, 11 мая 2018 21:45

Показали первые кадры о британце, который поведал миру о голодоморе в Украине

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На Каннском кинофестивале в рамках кинорынка презентовали первый официальный кадр политического триллера "Гарет Джонс" Агнешки Холланд.

В основе сюжета - нерассказанная история валлийского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году приехал в Советский Союз с журналистским расследованием. Хотел разоблачить правду о преступлениях сталинского режима. Поиски начинает из Москвы. Там он знакомится с журналисткой Адой Брукс. которая открывает ему глаза на лживую "советскую утопию". Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом Джонс раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, клевету и массовые репрессии. Делится своими открытиями с британским писателем Джорджем Оруэллом. Они легли в основу романа Оруэлла "Колхоз животных".

Автор: http://variety.com/
  Джеймс Нортон в роли Гарета Джонса
Джеймс Нортон в роли Гарета Джонса

Роль журналиста Гарета Джонса сыграл британец Джеймс Нортон. Британскую журналистку Аду Брукс, которая работает в Москве, выполняет звезда сериала Netflix "Корона" Ванесса Кирби. Американский актер Питер Сарсгаард играет в картине Председателя московского бюро The New York Times - Уолтера Дюранти.

"Знаменитый роман Джорджа Оруэлла "Ферма животных "расставляет все по местам, раскрывает механизмы тоталитарной лжи и террора. С ним можно бороться только через устойчивость к обману и насилию. Никто не хотел пролить свет на преступления Сталина, их обличал Гарет. Сегодня у нас хватает коррупционных конформистов и эгоистов, у нас нет Оруэлла и Джонсеса. Мы должны вернуть их к жизни хотя бы таким образом", - говорит режиссер фильма.

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Съемки фильма прошли в Украине, Польше. В Силезском воеводстве на польском юге снимали Москву, Мюнхен, Нью-Йорк, а также украинский Донбасс. До конца мая работа продолжается в Эдинбурге в Шотландии.

Автор: walesonline.co.uk
  Валлийский журналист Гарет Джонс
Валлийский журналист Гарет Джонс

Общий бюджет ленты совместного производства Украины, Польши и Великобритании составляет около 10 млн долларов (262, 2 млн грн). Премьера политического триллера "Гарет Джонс" запланирована на 2019 год.

Автор: walesonline.co.uk
  Валлийский журналист Гарет Джонс
Валлийский журналист Гарет Джонс

Гарет Джонс родился в 1905-м в Барри, Великобритания, с отличием окончил Тринити-колледж, Кембридж, где изучал французский, немецкий и русский языки.
В 1930-м начал работать советником премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойд Джорджа по вопросам внешней политики. Ездил в Германию, писал о Гитлере и Геббельсе. Летом 1931 посетил Советский Союз. По возвращении издал дневник, который, вероятно, содержал первое употребление слова "голодать" в связи с коллективизацией советского сельского хозяйства.
В 1932 году Джонс вернулся на работу к Ллойду Джорджу, помогая ему писать мемуары Первой мировой войны. В марте 1933 года снова поехал в Россию и Украину. По возвращении опубликовал статью, которая была тиражированная газетами в англоязычном мире. Чаще всего цитировали отрывок: "Я прошел через села и 12 колхозов, везде был крик" нет хлеба, мы умираем".За свой труд Гарет Джонс получил запрет на въезд в Советский Союз, поэтому впоследствии устремил взгляд в сторону Дальнего Востока. В 1935 году он отправился в путешествие во Внутреннюю Монголию, где его при загадочных обстоятельствах застрелили. Историки имеют значительные подозрения мести НКВД.

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  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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