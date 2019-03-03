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воскресенье, 03 марта 2019 20:03

Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
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В сети объявили результаты международного фотоконкурса Sony World Photography Awards.

В этом году на рассмотрение подали рекордное количество фоторабот - 326 тысяч. Участвовали фотографы из 195 стран. Лучших из лучших выбирала Всемирная организация фотографов, говорится на сайте.

Фотографы соревновались в 10 категориях: "Архитектура", "Культура", "Креатив", "Фото в движении", "Пейзаж", "Природа", "Портрет", "Натюрморт", "Уличное фото" и "Путешествия". Общего победителя объявят 17 апреля в Лондоне. Он получит 5 тысяч долларов премиальных.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть работы финалистов.

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Британец Роберт Биркби победил в международном конкурсе Outdoor Photographer of the Year 2018.

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Дата
03
марта

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