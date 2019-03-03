Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки

В сети объявили результаты международного фотоконкурса Sony World Photography Awards.

В этом году на рассмотрение подали рекордное количество фоторабот - 326 тысяч. Участвовали фотографы из 195 стран. Лучших из лучших выбирала Всемирная организация фотографов, говорится на сайте.

Фотографы соревновались в 10 категориях: "Архитектура", "Культура", "Креатив", "Фото в движении", "Пейзаж", "Природа", "Портрет", "Натюрморт", "Уличное фото" и "Путешествия". Общего победителя объявят 17 апреля в Лондоне. Он получит 5 тысяч долларов премиальных.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть работы финалистов.

Фото: Martin Stranka, Czech Republic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Можно увидеть в National Geographic: показали невероятные снимки с европейской фотопремии

Британец Роберт Биркби победил в международном конкурсе Outdoor Photographer of the Year 2018.