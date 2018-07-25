Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве

Победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай сняла клип в Киеве Фото:estaticos

Победительница песенного конкурса "Евровидение-2018" Нетта Барзилай опубликовала на своей странице первый тизер будущего клипа, отснятого в Киеве.

Израильтянка призналась, что видеоролик был снят для известного стримингового сервиса Netflix и содержит рекламный характер. Соответствующее видео появилось на ее Facebook-странице.

На фрагменах можно увидеть, как зажигательная певица сидит на ярком диване и "путешествует" между различных кинокартин, снятых командой Netflix, – к примеру, сериал "Корона" и "Затерянные в космосе". На протяжении видеоролика звезда исполняет новую композицию и использует свои фирменные звуки "кудкудахкания", пишет "24 канал".

"Во всей этой суете я почти забыла поделиться с вами этой частью, над которой мы работали уже больше месяца. Вместе с моей командой мы добросовестно работали, чтобы это стало лучшим коммерческим продуктом для Netflix. Спасибо вам всем", – подписала тизер певица.

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В фрагменте видео есть кадр, снятый у здания Министерства иностранных дел, где ее раньше и заметили за работой прохожие-украинцы. Артистка крутилась вокруг оси, сидя на диване в окружении полицейских машин.

12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. По результатам голосования зрителей и жюри, конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай одержала победу. Вокалистка оригинально спела песню "Toy", которая и стала новым мировым хитом, получив более 14 миллионов просмотров на YouTube-канале.