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понедельник, 08 июля 2019 10:59

Планируется ремейк "Маски" с женщиной в главной роли

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Планируется ремейк &quot;Маски&quot; с женщиной в главной роли
Главную роль в фильме "Маска" 1994 сыграл Джим Керри. amazon.com

Продюсер фильма "Маска", 1994 года, Майк Ричардсон заявил, что планирует поставить ремейк ленты с женщиной в главной роли. Он пока не называет имени актрисы. Подчеркивает, что она очень известна и еще не согласилась.

"Эту конкретную актрису придется долго уговаривать, но мы посмотрим. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем", - рассказывает продюсер.

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Застенчивый служащий банка находит загадочную маску, которая превращает его в мультипликационного супергероя с зеленым лицом. Он надевает ее каждую ночь. Днем парень работает клерком, а с заходом солнца борется с преступностью и покоряет женские сердца, по сюжету первой части.

Майк Ричардсон - основатель компании Dark House Comics, выпускающих комиксы о "Маске". Оригинальный фильм 1994-го собрал в прокате $350 млн.

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