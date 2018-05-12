Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт

Фото: Ольга Васькив

11 мая в львовском клубе! FESTrepublic прошел концерт украинской группы "Плач Иеремии". Это третее мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное".

Песни "Плача Иеремии" - это уникальное явление украинской музыки, преимущественно серьезные, философские стихи, исполняемые под аккомпанемент рок-группы. В львовском клубе группа провела полноценный трехчасовой концерт. Фаны разного возраста - от 2 до 80 лет услышали любимые песни. Музыканты заиграли песни на стихи Григория Чубая, Виктора Неборака, Юрия Андруховича, на музыку Владимира Ивасюка и других. Не услышали слушатели только наиболее любимую "народную" песню - "Только она". Тарас Чубай несмотря на все просьбы зала так и не спел эту песню.

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"Плач Иеремии" уже почти 30 лет на сцене. Группу в начале 1990 года основал Тарас Чубай. В первый состав группы вошли гитарист Олег "Белый" Шевченко, барабанщик Мирон Калитовский, арфистка Алина Лазоркина и виолончелист Алексей Пахолкив. Название группы взято из стихотворения Григория Чубая, отца Тараса Чубая. Свое первое выступление группа провела на сцене фестиваля "Не горюй". Это был акустическое выступление в не в полном составе. Первый же серьезный концерт состоялся на альтернативном фестивале "Вывих" в 1990 году. В 1991 году на фестивале "Червона рута" в Запорожье "Плач Иеремии" занял второе место в жанре рок-музыки. Первый официальный альбом группы - "Двери, которые на самом деле есть" - был записан в 1993 году. По итогам года "Плач Иеремии" признан лучшим концептуальным рок-группой в стране, а на Западной Украине команда вообще считается культовой.

С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут на концертах групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция. "Украинская избранное" - совместный проект Холдинга эмоций! FEST и Украинской Академии Лидерства. Его цель - создать связь между поколениями. Уже состоялись концерты групп Кому Вниз и Тартак.

9 марта 2018 легендарный украинская группа "Кому Вниз" отметил 30-летие группы в клубе! FESTrepublic. Это первое мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное". С весны до лета на ценителей музыки во Львове ждут концерты групп ВВ, Плач Иеремии, Тартак, Пиккардийская Терция.