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понедельник, 30 ноября 2020 15:14

Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов

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Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Топ украинских YouTube-каналов опубликовала автор романа "Лазарус" и детской книги "Эта Мария зверей рисовала" Светлана Тараторина. Фото: facebook.com

Топ-5 украинских YouTube-каналов назвала писательница Светлана Тараторина. Подборкой поделилась на своей странице в Facebook.

"Ютуб имеет свои не всегда понятные зрителю алгоритмы выдачи видео. И несмотря на все подписки, выдает, что сам пожелает. Часто вовсе не на том языке, на каком бы хотелось, - пишет Тараторина. - Лишь несколько на то причин: украиноязычного видео мало, оно не столь популярно на наших широтах, как русязычное, так нате вам, зритель, что больше смотрят - говорит бог ютуба. Как это исправить? Делать свое качественное видео. Подписываться, лайкать. Как же это сделать? Найти свои классные ютуб-каналы. Вот мой топ-5".

імені Т.Г. Шевченка

"Канал братьев писателей и издателей Капрановых, где они популярно рассказывают об украинской истории: УПА, ОУН, Казаки, Флаг, Герб, Гимн, Бандера, Шухевич, Михновский, Аттила, Сирко, Шевченко, донецкая мафия или зачем России Украина. Видео небольшие - 15-20 мин, смотреть ненапряжно, но полезно, хотя кое-где, как правильно заметили профессиональные историки, там много пересказывания известных мифов".

Історія без міфів

"Мировая и отечественная история с хорошим видеорядом и подробным разбором. Здесь вы также найдете лекции профессиональных историков. Не знаю, как ЗНО, но точно повысите уровень собственной эрудиции. Видео до получаса".

Підпільна гуманітарка

"Авторский проект переводчиков и писателей Остапа Украинца и Евгения Лира. Упор на украинской филологии. Но не только. Здесь также вы больше узнаете об украинском бестиарии и сможете посмотреть записи стримов с интересными деятелями украинской культуры".

Мартін Якуб Sho

"Писатель Мартин Якуб приглашает к себе на кофе украинских и не только литераторов - уже есть интервью с Кидруком, Ананьевым, Матюшей, американкой Кейтлин Алифиренка. Здесь вы сможете ближе познакомиться со своими любимцами, услышать о книжных новинках или просто с пользой развлечься. Проект претендует на интеллектуально-развлекательное шоу. Для понедельниковой дороги с работы - самое оно".

Влад Сторітелер

"Прекрасный крымский журналист и писатель Влад Сторителлер весело и ненапряжно дает практические советы для авторов. Как создать интересную историю, как придумать интересных персонажей, как построить сюжет романа, рассказа. А еще как не надо писать, с чего нельзя начинать свой текст, которые типичные ошибки новичков в написании историй - и многое другое о сторителлинге. Будет полезно даже тем, кто не собирается писать ничего больше, чем пост в ФБ".

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Автор также анонсировала отдельный топ украинских книжных блогеров.

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