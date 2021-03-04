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четверг, 04 марта 2021 00:45

Певица заработала $ 6 млн за 20 минут

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Певица Граймс заработала около $ 6 млн за 20 минут. Продала коллекцию произведений цифрового искусства.

С аукциона на площадке Nifty Gateway пошли десять произведений, в частности рисунки и видео, которые Граймс создала со своим братом Маком Бушером.

Объекты из коллекции представляют собой NFT-токены. Это уникальные крипто единицы, которые нельзя воспроизвести или обменять. Некоторые в единственном экземпляре, некоторые - в десятках и сотнях копий. Это неподвижные изображения, или анимации "Смерть старых", "Земля" и "Марс". Несколько произведений сопровождаются специально записанными треками "Mars Theme", "Ærythe". Самой дорогой работой стало видео Death of the Old с херувимами, летающими под песню Граймс Anhedonia Стоила $ 389 тыс.

Автор: Instagram
  Канадская певица Граймс имеет французские, итальянские и украинские корни. Ее альбом Visions назвали ошеломительным в New York Times. Песня Oblivion заняла 53-е место в рейтинге 100 лучших по версии журнала Rolling Stone. Встречается с Илоном Маском, родила сына.
Канадская певица Граймс имеет французские, итальянские и украинские корни. Ее альбом Visions назвали ошеломительным в New York Times. Песня Oblivion заняла 53-е место в рейтинге 100 лучших по версии журнала Rolling Stone. Встречается с Илоном Маском, родила сына.

Часть средств певица планирует пожертвовать организации Carbon180, которая занимается программами по снижению уровня выбросов парниковых газов.

"WarNymph - богиня нового генезиса. Она борется с разрушительной силой устаревших идей и системным упадком, что угрожает будущему. Она воплощает в себе силу вечного возрождения, которая проявляется в состоянии бесконечного детства, когда она сбрасывает свою старую кожу разложения", - так описывает свое искусство Граймс.

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На многих картинках повторяется изображение младенца с ангельскими крыльями. Сторонники считают, что так изобразила своего сына от Илона Маска, которого родила в прошлом году.

Автор: Instagram
  На многих картинках певицы Граймс повторяется изображение младенца с ангельскими крыльями. Поклонники считают, что так изобразила своего сына от Илона Маска, которого родила в прошлом году.
На многих картинках певицы Граймс повторяется изображение младенца с ангельскими крыльями. Поклонники считают, что так изобразила своего сына от Илона Маска, которого родила в прошлом году.

Певица сама создает обложки своих альбомов. Ее вдохновляет манга, комиксы, художники Чарльз Бернс и Дэниел Клоус. Развивает собственные техники изобразительного искусства.

Автор: Instagram
  Певица Граймс для аукциона сделала 100 копий каждой своей работы. Стартовая цена - $ 20. Самая дорогая стоила $ 389 тыс. Коллекционеры, которые приобрели картины, перепродали их более чем за $ 2 млн.
Певица Граймс для аукциона сделала 100 копий каждой своей работы. Стартовая цена - $ 20. Самая дорогая стоила $ 389 тыс. Коллекционеры, которые приобрели картины, перепродали их более чем за $ 2 млн.

С 2018-го певица Граймс состоит в отношениях с миллиардером Илоном Маском, который основал Tesla и SpaceX. 4 мая 2020-го у них родился сын. Дали ему имя X Æ A-12. Произносится как "Икс Эш Е Твелв" - Ex Ash A Twelve. Зашифровали "неизвестную переменную", эльфийское написание аббревиатуры искусственного интеллекта АИ, самолет-разведчик и любимую песню певицы.

Оказалось, что в штате Калифорния нельзя давать имена, в которых содержатся цифры. Илон Маск и Граймс изменили имя на "X Æ A-Xii", где "Xii" - это римские цифры, обозначающие цифру 12. Одно тире, или апостроф - допускается. Как читаться имя малыша - неизвестно.

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