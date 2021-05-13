Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки

Кристина Соловий предстала в образе современной Мавки, убегающей от Перелесника-абьюзера, в клипе "Втікала". Фото: пресс служба

Кристина Соловий выпустила клип "Втікала". Клип является продюсерским дебютом певицы. Песню же написала по мотивам произведения Леси Украинки "Лісова пісня". Переосмысливает судьбу главной героини. Убегает от Перелесника-абьюзера.

Видео начинается с цитаты Мавки: "Ну, як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!". По словам певицы, эта фраза является лейтмотивом сингла и символизирует, что невозможно жить без воли чувств и права выбора. Без воли, что стоит жить по зову сердца, а не так, как написано в сказках.

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"Лирика в песне "Втікала" построена на негативной коннотации "сказок". Привычные волшебные сказки в тексте песни являются моделью мироздания общества, чужих историй, которые люди выдают для себя и других за ролевую модель. Мавка – это персонаж из украинской мифологии, полусказочное существо, которое вынуждено жить в лесу, потому что так решили люди, создавшие эту сказку. Но когда ограничивают ее волю, она чувствует себя неуютно. Именно поэтому ее манит бегство, путешествие в другой мир, новую цивилизацию.

Если бы я приняла ожидания общества относительно меня и осталась в навязанных "сказках", то сейчас либо пела бы по-русски, либо осталась бы жить в угнетенной среде мещанства. Для меня это чужая история, которую общество выдавало за мою. Мне созвучен выбор Леси Украинки: "Своїм життям до себе дорівнятись!", - говорит певица.

Сингл "Втікала" является анонсом нового альбома Rosa Ventorum, с латинского "Роза Ветров", который певица обещает выпустить в мае. Это первый альбом за последние три года и второй авторский. Будет состоять из четырех частей, которые выйдут отдельно.