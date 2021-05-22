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суббота, 22 мая 2021 17:33

Песню Go_A для Евровидения исполнили на языке жестов

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Песню Go_A для Евровидения исполнили на языке жестов
Трек на язык жестов адаптировала переводчица Марьяна Люханова. Фото: instagram.com/eurovision

Песню Shum, с которой украинская группа Go_A будет сегодня выступать в финале песенного конкурса Евровидение, перевели на язык жестов.

Видео создали с целью дать возможность людям с ограниченными возможностями почувствовать песню и ощутить себя частью международного музыкального шоу.

"Украинская музыка должна звучать далеко за пределами нашей страны. А теперь и на языке жестов тоже", - говорится в описании ролика.

Трек на язык жестов адаптировала переводчица Марьяна Люханова. Исполнила - Екатерина Заботкина.

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По результатам голосования зрителей и жюри, после второго полуфинала в финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии. Во время первого - конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Организаторы конкурса также объявили порядок выступления конкурсантов, попавших в финал. Он состоится сегодня, 22 мая.

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