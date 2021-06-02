Песня "Шум" влетела в чарт Billboard. Это уникальный прорыв - объясняем почему

Трек украинской группы Go-A "Шум", который занял на Евровидении-2021 пятое место, продолжает покорять мировые чарты. Фото: Facebook

Песня SHUM группы GO_A стала первой песней на украинском языке, которая попала в чарт Billboard. С этим синглом группа заняла пятое место на Евровидении.

Такие данные опубликованы в рейтинге на сайте Billboard. Трек стал первой композицией на украинском языке отечественной группы в истории, которая дебютировала в еженедельном глобальном чарте Billboard 200, за исключением США. Песня занимает 80 место. Возглавляет чарт песня кей-поп группы BTS - Butter.

В целом это не первое попадание украинских артистов в Billboard, это также удавалось NK. Ее песня Peligroso, которая оказалась в списке Tropical Songs, была на испанском.

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На Евровидении Украину представляла группа Go_A, которая заняла пятое место в международном песенном конкурсе. С этой же песней, Shum, заняли первое место в рейтинге мировых трендов Spotify. Spotify - сервис, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.