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вторник, 01 сентября 2020 09:30

Пьеса пробудила украинский народ

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Пьеса пробудила украинский народ
Труппа Марка Кропивницкого поставила пьесу "Наталка Полтавка" в 1882-м в Елисаветграде, ныне - Кропивницкий. Этим спектаклем был открыт первый профессиональный украинский театр. Впоследствии его назвали Театром корифеев. Фото: ukrainky.com

1 сентября 1819 года впервые поставили на сцене Полтавского театра пьесу Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

Котляревский стал директором Полтавского свободного театра в 1816-м. В труппу привлек актера Михаила Щепкина, помогши выкупить его из крепостничества у помещиков Волькенштейнов. Сначала ставил преимущественно российские комические оперы и комедии. Но зрители быстро устали от них и критиковали. в частности за искажение жизни украинцев и украинских песен в пьесе "Казак-стихотворец" Александра Шаховского. Заведение теряло поклонников.

Котляревский понимал, что есть запрос на настоящий украинский театр, но спектаклей нет. Взял народное предание о любви крестьянки и "Казак-стихотворец" и на их основе написал "Наталку Полтавку". Также среди влияний на произведение - вертепная и школьная драма, интермедии XVIII века. Писатель хотел изобразить жизнь украинского народа таким, как она есть - с реальным бытом, проблемами, характерами.

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Сюжет вышел драматический. Главная героиня - девушка Наталка - вынуждена идти замуж за нелюбимого, чтобы поддержать мать-беднячку.

Роль выборного Макогоненка - зажиточного крестьянина и чиновника - писал под Михаила Щепкина. Возного Тетерваковского дал сыграть Ивану Угарову, а Наталку Полтавку - Татьяне Пряженковской. Они тоже были крепостными Волькенштейнов. Когда читал актерам произведение - они были в восторге.

Пьеса имела огромный успех. Зрителям нравилось, что правда и честь на стороне обычных людей, а не богачей. Сотни спектаклей проходили в переполненном зале. Газеты писали, что если нет в театре сбора, ставь "Наталку Полтавку" - будет аншлаг.

"Наталка Полтавка" была первым сборником памятников украинской народности, образцом для последующих, - писал филолог Измаил Срезневский во вступлении к альманаху "Украинский сборник", изданному в Харькове в 1838-м. В нем впервые опубликовали произведение Котляревского. - Пьеса имела сильное влияние на изучение украинского народа, можно сказать - пробудила его ".

"Наталка Полтавка" считается первым произведением новой украинской драматургии.

"80 лет! Почти век ее выставляют и любители, и актеры. Я сам 33 года слушаю ее на сцене и даже отношусь к исполнителям одной из ролей этой славной пьесы. Много воды утекло в море забвения. Тысячи драматических пьес покоятся вечным сном, забытые навеки, а ее выучили наизусть почти все. Часто мне приходилось слышать, как в театре, прежде чем актер скажет свои слова, кто-нибудь из зрителей нервно произносит дальше, будто суфлирует!" - писал в воспоминаниях драматург Иван Карпенко-Карый о пьесе "Наталка Полтавка". Назвал ее "праматерью украинского народного театра".

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Дата
01
сентября

Пьеса пробудила украинский народ

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