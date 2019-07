Озвучивала "Микки Маус", "Утиные истории", "Симпсоны" - умерла актриса студии Disney

В США умерла актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала Минни Маус в мультфильмах Disney.

Расси Тейлор было 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании The Walt Disney Company в Twitter.

"Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. За последние 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси - легендой Disney, которую любили поклонники со всего мира", - говорится в заявлении.

Расси Тейлор участвовала как актриса дубляжа в фильме "Приключения Паддингтона", мультсериалах "Симпсоны" (с 1989), "Утиные истории" (с 2017 по настоящее время), "Рапунцель: новая история" (с 2017 по настоящее время) .

Актриса умерла в своем доме в штате Калифорния, причину смерти пока не называют.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw