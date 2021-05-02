Оживили известного художника

 
Ексклюзивы
1/5
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1026
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 603
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 414
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2124
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 585
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3348
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 945
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
4 Просмотров: 369
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 9963
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 198
Фото
Все фото
6
8
6
6
5
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Видео
Все видео
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
Власть врала, что система здравоохранения способна вылечить пострадавших
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
"Земля кочевников" взволнует рядового украинца - реакция соцсетей на лучший фильм года
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Интервью
1/5
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 603
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 396
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2124
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 3348
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 945
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
1 Просмотров: 873
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
понедельник, 03 мая 2021 00:45

Оживили известного художника

  Комментировать
Оживили известного художника
Первый частный музей искусства и фотографии в Бангалоре на юге Индии с помощью искусственного интеллекта создал цифровую копию известного индийского художника Макбул Фида Хусейна. Фото: The Art Newspaper

Создали цифровую копию известного индийского художника Макбул Фида Хусейна. Это сделал Первый частный музей искусства и фотографии в Бангалоре на юге Индии с помощью искусственного интеллекта.

Макбул Фида Хусейн родился в 1915 году и умер в 2011 году. Его называют "Пикассо Индии".

Музей искусства и фотографии использовал технологии искусственного интеллекта, в частности распознавания лица, синтез и обработка языка.

В результате им удалось создать трехмерную голограмму Макбул Фида Хусейна, которая может в режиме реального времени отвечать на вопросы посетителей. Голограмма может общаться на такие темы, как работа и жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулинарную книгу Сальвадора Дали можно купить за 25 тысяч долларов

"Мы пытаемся переопределить, которым может быть индийский музей. В стране есть тисяча замечательных правительственных музеев, но в целом они неразличимы. Индия могла бы сделать гораздо больше в этом направлении", - сказал основатель музея Абхишек Поддар.

Чаще всего Макбул Фида Хусейн изображал женщин, лошадей, религиозных деятелей. Особенно много внимания уделял изображению богинь с индусской мифологии. В них заметно влияние кубизма, импрессионизма и модернизма. Одной из известных картин является "Мать Индия". Значимым является серия "Суфии".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оживили известного художника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

В украинском музей принесли уникальный перстень

Самое читаемое
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца
10
 Просмотров: 12610
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере
Даша Астафьева показала пышную грудь в откровенном бюстгальтере Просмотров: 10170
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать Просмотров: 8136
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
Как в СССР процветали бытовые кражи - яркие фото
7
 1 Просмотров: 6003
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
Принцессе Шарлотте шесть лет - чем она живет и какое будущее ее ждет
 Просмотров: 5031
Культура
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
6
 Просмотров: 1395
Грэмми отказалась от "секретных" комитетов для номинаций
Грэмми отказалась от "секретных" комитетов для номинаций Просмотров: 36
Возвращается режиссер с противоречивой репутацией
Возвращается режиссер с противоречивой репутацией Просмотров: 198
Вся дич происходит после пятидневного запоя
Вся дич происходит после пятидневного запоя
 Просмотров: 684
На Евровидении новые ограничения
На Евровидении новые ограничения Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
Боррель назвал санкции России против политиков ЕС неприемлемыми
3
Ликвидировали террориста №1
2
"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне
1
Нацисты уничтожили всех евреев в городе
1
Бывшему главе КСУ Тупицкому приостановили выплату заработной платы и запретили пользоваться служебным транспортом
Голосов: 93
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть