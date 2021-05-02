Оживили известного художника

Первый частный музей искусства и фотографии в Бангалоре на юге Индии с помощью искусственного интеллекта создал цифровую копию известного индийского художника Макбул Фида Хусейна. Фото: The Art Newspaper

Создали цифровую копию известного индийского художника Макбул Фида Хусейна. Это сделал Первый частный музей искусства и фотографии в Бангалоре на юге Индии с помощью искусственного интеллекта.

Макбул Фида Хусейн родился в 1915 году и умер в 2011 году. Его называют "Пикассо Индии".

Музей искусства и фотографии использовал технологии искусственного интеллекта, в частности распознавания лица, синтез и обработка языка.

В результате им удалось создать трехмерную голограмму Макбул Фида Хусейна, которая может в режиме реального времени отвечать на вопросы посетителей. Голограмма может общаться на такие темы, как работа и жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулинарную книгу Сальвадора Дали можно купить за 25 тысяч долларов

"Мы пытаемся переопределить, которым может быть индийский музей. В стране есть тисяча замечательных правительственных музеев, но в целом они неразличимы. Индия могла бы сделать гораздо больше в этом направлении", - сказал основатель музея Абхишек Поддар.

Чаще всего Макбул Фида Хусейн изображал женщин, лошадей, религиозных деятелей. Особенно много внимания уделял изображению богинь с индусской мифологии. В них заметно влияние кубизма, импрессионизма и модернизма. Одной из известных картин является "Мать Индия". Значимым является серия "Суфии".