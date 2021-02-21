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воскресенье, 21 февраля 2021 00:45

Отменили перезапуск культового сериала 1990-х

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Отменили перезапуск культового сериала 1990-х
Сара Мишель Геллар воплотила школьницу со сверхспособностями в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Выходил с 1997-го по 2003. Фото: Amazon

Американская актриса Сара Мишель Геллар отказалась сниматься в перезапуске сериала "Баффи - истребительница вампиров".

По ее словам, она уже выросла из этого образа, которому соответствует более молодая актриса.

"Я действительно думаю, что эта история хороша сама по себе, и было бы интересно посмотреть, как выбраная актриса будет с этим справляться. Но я не думаю, что это мое место, я не думаю, что это должна делать я. Монстры, с которыми столкнулась Баффи, были метафорой ужасов юности. Этот период жизни для меня точно остался позади ", - сказала актриса во время подкаста On with Mario Lopez.

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Сериал "Баффи - истребительница вампиров" рассказывает об американской девушке-подростке, которая имеет сверхчеловеческие способности. Выбранная судьбой, чтобы бороться с демонами и вампирами, параллельно пытается жить как обычная школьница, по сюжету. Выходил с 1997-го по 2003 год. В Украине транслировали телеканалы "1 + 1", "ТЕТ", "К1", "Новый канал".

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