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вторник, 04 августа 2020 04:45

Открылась выставка редких украинских киноплакатов
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В Киеве в Музее кино Довженко-Центра открылась выставка украинской кинорекламы 1920-30-х. Можно увидеть около 100 киноплакатов из фондов Отдела изобразительных искусств Института книговедения Национальной библиотеки им. Вернадского
Фото: facebook.com
В Киеве в Музее кино Довженко-Центра открылась выставка украинской кинорекламы 1920-30-х. Можно увидеть около 100 киноплакатов из фондов Отдела изобразительных искусств Института книговедения Национальной библиотеки им. Вернадского
В Киеве в Музее кино Довженко-Центра открылась выставка украинской кинорекламы 1920-30-х. Можно увидеть около 100 киноплакатов из фондов Отдела изобразительных искусств Института книговедения Национальной библиотеки им. Вернадского
В Киеве в Музее кино Довженко-Центра открылась выставка украинской кинорекламы 1920-30-х. Можно увидеть около 100 киноплакатов из фондов Отдела изобразительных искусств Института книговедения Национальной библиотеки им. Вернадского
В Киеве в Музее кино Довженко-Центра открылась выставка украинской кинорекламы 1920-30-х. Можно увидеть около 100 киноплакатов из фондов Отдела изобразительных искусств Института книговедения Национальной библиотеки им. Вернадского

Около 100 редких киноплакатов, созданных украинскими художниками к отечественным и зарубежным фильмам 1920-1930 годов, показывают на выставке "Кричать! Звать! Гореть!" Открылась в Национальном центре Александра Довженко.

"Искусство киноплаката как отдельный вид графики зародилось и сформировалось в Украине в 1920-х, - говорит генеральный директор Довженко-Центра Иван Козленко. - Украинизация, бум кинопроизводства Всеукраинского фотокиноуправления, создание учебной базы при Киевском художественном институте способствовали появлению целой школы кинорекламы. Это позволило в конце десятилетия одному из наиболее активных художников-плакатистов Константину Болотову заявить: "Украинский плакат - равноправная и большая отрасль изобразительного искусства".

Именно кинореклама сегодня дает представление о прокатной политике в Украине 1920-1930-х, об изменении стилей и идеологической нагрузки.

Выставка "Кричать! Звать! Гореть!" развивает тему рекламы, графики и дизайна в отечественном кинематографе. А также продолжает исследование, воплощенное в альбоме Довженко-Центра "Украинский киноплакат 1920-х годов".

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По словам организаторов, несмотря на значительные тиражи, которые временами достигали 10 тыс. экземпляров, большинство плакатов сохранились в небольшом количестве. Некоторые из них являются чуть ли не единственным свидетельством существования лент, которые считаются утерянными.

"В отличие от живописи, которая существовала в интерьере, плакат выходил на улицы городов и сел, где боролся за внимание зрителя с другими визуальными раздражителями. Во времена активной советской пропаганды 1920-30-х должен был не только удовлетворять эстетические требования, но и "кричать, звать, гореть" - привлекать внимание, доносить нужные сообщения. Киноплакаты в свое время были активными участниками зарождения и создания черно-белых немых или первых звуковых картин. Воспринимаются сегодня не только как графические кинодокументы, но и как вполне самостоятельное культурно-художественное явление", - говорится в описании события.

Также в экспозиции представлены документы из киноархива Довженко-Центра: буклеты, либретто, открытки, рекламные листы в газетах и ​​журналах, оригинальные фрагменты фильмов.

Выставка украинской кинорекламы 1920-30-х - совместный проект Довженко-Центра и Национальной библиотеки Украины имени Вернадского. Продолжается с 30 июля по 27 сентября.

Национальный центр им. Александра Довженко основан в 1994 году. Хранит более 6 тыс. художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, архивные документы по истории отечественного кино. Занимается его исследованием, популяризацией и реставрацией.

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