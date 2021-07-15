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четверг, 15 июля 2021 19:44

Отец Подервянского имел безупречный вкус и внятный художественный язык
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105 лет назад родился киевский художник Сергей Подервянский
Фото: facebook.com
105 лет назад родился киевский художник Сергей Подервянский
105 лет назад родился киевский художник Сергей Подервянский
105 лет назад родился киевский художник Сергей Подервянский
105 лет назад родился киевский художник Сергей Подервянский

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения художника Сергея Подервянского. Работал в области станковой живописи, портрета, пейзажа, натюрморта, ню. Иллюстрировал книги украинских и зарубежных авторов, изготовлял плакаты.

Родился 15 июля 1916-го в Киеве в семье подполковника медицинской службы Киевского военного госпиталя.

Участвовал в киевских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках с 1958 года. Персональные состоялись в Киеве в 1973-м и 2006-м.

Произведения хранятся в Национальном художественном музее, частных собраниях Франции, США, Южной Кореи и Украины.

Среди его учеников: Алексей Аполлонов, Инна Быченкова, Александр Бурлин, Елена Придувалова, Владислав Шерешевский, Анатолий Федирко, Тимофей Лящук.

"Сергей Подервянский - выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина 1952-го, учился у знаменитых Рудакова, Конашевича и Авилова. С 1952-го и всю жизнь Сергей Павлович преподавал живопись и рисунок в Киевском государственном художественном институте (теперь - Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры), заведовал кафедрой рисунка. Он - безупречный рисовальщик. Его художественный язык внятен, вкус - безупречен. Судя по всему, он был невероятно свободным человеком, и занимался тем, что любит", - пишет основательница и главная редакторка сайта Kyiv Daily Виктория Федорина на своей странице в Facebook.

Художник умер 9 февраля 2006-го в возрасте 89 лет.

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Вдова Сергея Подервянского - искусствовед Людмила Миляева. Сын - художник и драматург Лесь Подервянский.

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Дата
15
июля

Отец Подервянского имел безупречный вкус и внятный художественный язык

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