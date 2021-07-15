Отец Подервянского имел безупречный вкус и внятный художественный язык

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Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения художника Сергея Подервянского. Работал в области станковой живописи, портрета, пейзажа, натюрморта, ню. Иллюстрировал книги украинских и зарубежных авторов, изготовлял плакаты.

Родился 15 июля 1916-го в Киеве в семье подполковника медицинской службы Киевского военного госпиталя.

Участвовал в киевских, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках с 1958 года. Персональные состоялись в Киеве в 1973-м и 2006-м.

Произведения хранятся в Национальном художественном музее, частных собраниях Франции, США, Южной Кореи и Украины.

Среди его учеников: Алексей Аполлонов, Инна Быченкова, Александр Бурлин, Елена Придувалова, Владислав Шерешевский, Анатолий Федирко, Тимофей Лящук.

"Сергей Подервянский - выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина 1952-го, учился у знаменитых Рудакова, Конашевича и Авилова. С 1952-го и всю жизнь Сергей Павлович преподавал живопись и рисунок в Киевском государственном художественном институте (теперь - Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры), заведовал кафедрой рисунка. Он - безупречный рисовальщик. Его художественный язык внятен, вкус - безупречен. Судя по всему, он был невероятно свободным человеком, и занимался тем, что любит", - пишет основательница и главная редакторка сайта Kyiv Daily Виктория Федорина на своей странице в Facebook.

Художник умер 9 февраля 2006-го в возрасте 89 лет.

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Вдова Сергея Подервянского - искусствовед Людмила Миляева. Сын - художник и драматург Лесь Подервянский.