Отец Меган Маркл снимет про нее фильм

Отец Меган Маркл - режиссер с 50-летним опытом. Имеет две премии "Эмми". В фильме использует секретные видео и фото дочери. Фото: The Sun

Томас Маркл, отец бывшей актрисы и жены английского принца Гарри Меган Маркл, снимет документальный фильм о дочери.

76-летний мужчина планирует показать архивные видео и фото, завершить съемки до конца 2021-го.

"Все начинается с моей жизни, моей семьи, моей любви к театру и телевидению и того, как я к этому пришел. Затем моя жизнь с Меган, взросление, ее школьные годы, пока она не пошла в колледж, и когда началась ее карьера ", - говорит Томас.

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По специальности режиссер. 50 лет проработал на телевидении. Меган часто посещала его съемочные площадки в детстве. Томас имеет две премии "Эмми" за работу со светом в американской мыльной опере "Главный госпиталь".

После королевской свадьбы отец с дочерью не виделись. Последняя заявила, что он разбил ей сердце, продавая ее фото журналистам и давая платные интервью. Впоследствии Томас сказал, что не надеется еще когда-нибудь увидеть дочь и помириться.

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались от звания членов королевской семьи. Пара переехала сначала в Канаду, а затем в США. Иностранные СМИ сообщают, что Меган Маркл планирует стать президенткой США. Именно поэтому экс-актриса не отказалась от американского гражданства. Также Меган будет создавать фильмы для Netflix и подкасты для Spotify.