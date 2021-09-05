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воскресенье, 05 сентября 2021 16:26

От документальных до фэшн: 30 лет независимой Украины показали в 600 фото
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600 фоторабот 62 авторов и художественных объединений экспонируется в Мыстецком арсенале.

Автор: Мария Беляева
  На выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале показывают 600 фоторабот 62 авторов и художественных объединений
На выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале показывают 600 фоторабот 62 авторов и художественных объединений

На выставке "Чувствительность. Современная украинская фотография" представлены фотографии самых интересных художников, которые фиксировали украинскую действительность в течение последних 30 лет. Это работы Виктора Марущенко, Игоря Гайдая, Риты Островской, Бориса Михайлова, Анны Войтенко и других. В начале 1990-х фотография появилась как самодостаточный вид современного искусства в Украине. Демонстрирует все многообразие фотоискусства по форматам и темам. От документальных к фэшн-фотографиям и специально искаженных с помощью различных эффектов изображений. Прослеживается влияние исторических событий - лихие 1990-е, Майданы, войны.

Прослеживается влияние исторических событий - лихие 1990-е, Майданы, войны

- Пытались абстрагироваться от собственных предпочтений. Отбирали работы, которые являются показательными для времени, важными для отображения определенных тенденций, — говорит сокуратор выставки Максим Горбацкий. С Александром Соловьевым и Соломией Савчук работали над спектаклем полгода. - Есть группы фотографов, работающих с похожей темой. Формировали блоки, которые имеют общность в художественном подходе, эстетике, теме. Чтобы показать в общей картине сформированные нарративы или методы.

Автор: Мария Беляева
  В фотографиях разных авторов прослеживается влияние исторических событий - лихие 1990-е, Майданы, войны. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале
В фотографиях разных авторов прослеживается влияние исторических событий - лихие 1990-е, Майданы, войны. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале

Если мы говорим об украинской фотографии, это первая масштабная выставка. Ее рамка должна была быть широкой. Чувствительность является чувствительностью пленки, светочувствительной поверхности, которая лежит в основе любой фотографии. А также чувствительность к происходящему. Это не рассказ об Украине в фотографиях за 30 лет, но чувствительность к времени, окружению, рефлексивность.

Сейчас ничто радикально не отличает украинскую фотографию, она является частью глобализированного культурного процесса. Но есть концептуальные различия, потому что все важные события находят свое отражение в фотографии. В фотопроектах заметны болевые точки: Революция Достоинства, декоммунизация, война в Донбассе. Ранее, в работах Михайлова, Марущенко больше внимания уделялось проблемам тяжелых условий труда, Чернобылю. Сейчас этого меньше. Украинские фотографы чаще обращается к универсальным темам. Также есть мода, электронная музыка, рейвы.

Автор: Мария Беляева
  В 2001 году Илья Чичкан сделал проект "Золото Украины", где снял известных художников в золотых украшениях. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале
В 2001 году Илья Чичкан сделал проект "Золото Украины", где снял известных художников в золотых украшениях. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале

Со временем изменилось восприятие некоторых проектов. "Золото Украины" Ильи Чичкана создан в середине 1990-х. Снял известных художников, как Гнилицкий. Сейчас выглядит как поп артовый и китчевый проект. Это монументализация, хотя и с определенным саркастическим взглядом на лучших представителей художественной тусовки.

Харьковский фотограф Роман Пятковка одним из первых обратился к эротической фотографии.

"Эта тема была табуирована в советское время, — говорит он. - Молодому парню, конечно, интересно смотреть на обнаженных девушек. В то же время мне важно было восполнить дефицит тела в изображении. Не хотелось делать классическую фотографию ню со светом. Думаю, не бывает некрасивых женщин. Есть или нелюбящий мужчина, или безрукий фотограф. Наши женщины стояли в очередях, работали на стройках, не имели косметики, нарядов, плохо питались. И тело это отражало. Я всегда исследовал тело в коммунальном, личном пространстве. Для меня это пространство было таким же предметом исследования, как и тело. Тело - не объект, а инструмент, лакмусовая бумага, отражающая социально-культурную ситуацию.

Тело - не объект, а инструмент, лакмусовая бумага, отражающая социально-культурную ситуацию

В цикле "Шабаш ведьм" снимал обнаженных прыгающих девушек вместе с Борисом Михайловым. Мне легче было договориться с девушками, которые раздевались. А у него была пустая квартира. Буся, Маша и Оля прыгали. Работы были во многих музеях.

Автор: Мария Беляева
  Харьковский фотограф Роман Пятковка одним из первых обратился к эротической фотографии. Его три серии показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале
Харьковский фотограф Роман Пятковка одним из первых обратился к эротической фотографии. Его три серии показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале

"Игры голых" стало ответом на реплику, что я занимаюсь брутально-генитальной темой в искусстве. Мне было интересно совместить различные изображения. Это было начало перестройки, на волне интереса к советскому искусству, начали выставляться средние фотографии. Пытался осмыслить и переоценить тему советской символики и голых тел. На обнаженных женщин и мужчин проектировал изображения советских солдат, парад, Ленина. Попробовал не банально, пошло или тупо, совместить советские символы с советским телом. Эту серию напечатали в финской книге о советской фотографии. В КГБ узнали только в середине перестройки, просто пожурили. Мне нравится такая техника. Делаю книжный и выставочный проект "Книга вкусной и здоровой пищи и ее влияние на современный секс". Взял за основу книгу о еде сталинских времен, оставил текст и поменял иллюстрации. Цветные вкладки проектировал на людей, которые занимаются любовью".

В 1994-1999 годах Валерий Милосердов снимал серию "Брошенные люди" о жителях Донбасса.

Автор: Мария Беляева
  В 1994-1999 годах Валерий Милосердов снимал серию «Брошенные люди» о жителях Донбасса. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале
В 1994-1999 годах Валерий Милосердов снимал серию «Брошенные люди» о жителях Донбасса. Показывают на выставке «Чувствительность. Современная украинская фотография» в Мыстецком арсенале

"Ездил по городкам Луганской и Донецкой областей. На тот момент в Донбассе жило 11 миллионов людей, — говорит он. - Мы с Виктором Марущенко впервые поехали посмотреть, что собой представляет Донбасс. Один доллар тогда стоит 16 миллионов купонокарбованцев. Была безумная инфляция, спад уровня жизни людей, было непонятно, что будет дальше. Шахтеры имели большое влияние. После провозглашения независимости в парламенте Леонид Кравчук сел на самолет и полетел в Донецк. Это была единственная сила, кроме армии, которая подчинялась Москве, что могла защитить страну. Шахтеры были как полувоенная организация. Этим людям нечего терять, они ежедневно видят смерть. Этот горизонт, который я снимал - 11 800 метров, шахта Ленина № 2 - после того горел два раза.

Это рассказ о том, как государство не вмешивается в жизнь людей

Это рассказ о том, как государство не вмешивается в жизнь людей. Огромный регион заброшен, представлен сам себе. И я еще тогда написал, что это политическая кухня Украины. И там будут какие-то события, которые повлияют на всю жизнь страны. И в 2014-м году мои слова подтвердились. Если мы туда не приходим, туда приходят другие.

Кураторы сделали культурный и гражданский подвиг. В нефотографической стране как Украина открыть такую ​​выставку. Это повод для диалога и разговора. Ранее показывали в основном работы Харьковской школы фотографии. Экспозиция охватывает авторов из разных регионов, показывает, что происходило и происходит. Во всем мире фотография является частью современного искусства. Фотографов называют визуальными художниками. Наконец и мы приближаемся к мировому тренду".

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До 16 сентября в Малой Галерее Мыстецкого арсенала проходит выставка "Попытка контакта. Школа фотографии Виктора Марущенко". Выставка проходит в рамках проекту "Чувствительность. Современная украинская фотография".
Школа фотографии Виктора Марущенко, основанная в 2004 году в Киеве, является одной из самых известных в Украине. Кредо фотошколы по словам ее основателя фотографа Виктора Марущенко (1946-2020): "Наша задача - не научить пользоваться фотоаппаратом, а раскрыть творческие способности и таланты ученика".
На выставке "Попытка контакта" представлены работы разных поколений выпускников Школы фотографии. Участники и участницы: Виктор Кальмус, Яна Кононова, Дмитрий Кореневский, Александр Мартемянов, Марыся Мяновская, Мария Павленко, Роман Пашковский, Дмитрий Стойков, Зоя Шу, Яна Щербакова.

Автор: Марина Непийвода
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05
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