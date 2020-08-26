Осталось 40 недописанных картин - Исааку Левитану не хватало денег на еду

Портрет Исаака Левитана, нарисованный Валентином Серовым. Фото: Wikipedia

"О нем ходило в школе много баек, с одной стороны, о его дарования, а с другой - о большие потребности. Говорили, что он не иногда и места для ночлега", - говорил художник Михаил Нестеров о своего одноклассника Исаака Левитана. 30 августа исполняется 160 лет со дня его рождения.

Исаак Левитан был родом из литовского города Кибартай. Родился в бедной еврейской семье. По поиском лучшей доли переехал в Москву. В 13 лет поступил в Московское училище живописи, культуры и зодчества. Через несколько лет его родители умирают и он остается совсем без денег. Не хватает даже на еду.

Преподаватели заметили талант молодого художника, поэтому всячески ему помогали.

Во время первой студенческой выставки его работу "Осенний день. Сокольники" покупает меценат Павел Третьяков за 100 рублей. В дальнейшем он будет следить за творчеством художника и неоднократно собирать работы Левитана для своей коллекции.

"Не надо розово представлять себе перспективу изучения живописи. Сколько горя, усилий, трудов и разочарований, пока не пробьешь себе на дорогу", - вспоминал позже художник о своих студенческих годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Господи, как совершенны дела Твои" - к 125 годовщине со дня рождения поэта Бориса Пастернака

Летом 1885 году Левитан переезжает жить в Подмосковье. Там он знакомится с семьей Чеховых. Писатель Антон Чехов становится ближайшим другом, а его сестра - первой любовью.

Через два года художник впервые попадает на реку Волгу. Там он 4 лета подряд рисует свои "пейзажи настроения", на которых не только изображает природу, но и выражает собственные чувства. Работы "Вечер на Волге", "Березовая роща" и "Заросший пруд" наполнены таинственностью и молчаливой красотой. На Волгу Левитан ездил вместе с экстравагантным владелицей московского салона Софией Кувшинниковой. Их романтическая история продолжалась 8 лет. Тогда мастер пейзажа создал множество картин, которые сделали его известным художником.

В начале XX века Левитан сильно простужается и умирает. В его мастерской остаются 40 недописанных картин и еще сотня набросков.