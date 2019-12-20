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пятница, 20 декабря 2019 08:55

Опубликовали самые ожидаемые фильмы 2020

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Опубликовали самые ожидаемые фильмы 2020
beztabu Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовала список самых ожидаемых фильмов 2020 года.

Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби, передает РБК.

Второе место досталось фильму "Еж Соник" режиссера Джеффа Фаулера, где объединят игру актеров и анимацию.

На третьем месте расположился боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.

Кроме того, в десятку попали "Не время умирать", "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина 1984", "Дюна", "King's Man: Начало" и "Форсаж 9".

Как пояснили в IMDb рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.

Историческая драма "Черный ворон" по роману Василия Шкляра вышла в прокат 5 декабря. Посвящена освободительной борьбе против советской власти в 1920-х.

1922-й. Бывший старшина армии Украинской Народной Республики Иван черноусый по прозвищу Черный ворон возглавляет отряд повстанцев в Холодном Яру на Черкасщине, борется с большевиками, по сюжету.

Фильм снял режиссер Тарас Ткаченко, лауреат национальной кинопремии "Золотая волчок" за драму "Гнездо горлицы". Главную роль сыграл Тарас Цимбалюк.

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