Определились обладатели первых мест "Черноморских игр" 2021

Сегодня завершился финал вокального конкурса фестиваля "Черноморские Игры". Стали известны имена детей, которые заняли первые места в своих категориях.

На сцене выступили звездные гости: MARIETTA (первая место "Черноморских Игр - 2003"), МЯТА (конкурсантка "Черноморских Игр - 1998"), TAYANNA (3-е место "Черноморских Игр - 2000"), "Антитела" и Тина Кароль (лауреат "Черноморских Игр-1999").

В этом году Тина Кароль подготовила номер с участниками фестиваля и поделилась впечатлениями о работе с конкурсантами: "Дети - прекрасные! Они почти профессиональные исполнители. И не удивительно, почему они здесь, ведь на фестиваль "Черноморские Игры" попадают только сильнейшие!"

Тарас Тополя осуществил мечту юного вокалиста Ильи Коновченко и спел с ним песню "Бери свое и иди" в прямом эфире во время финала конкурса!

Выступления конкурсантов оценивало авторитетное жюри: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы АНТИТЕЛА, молодежный посол UNICEF в Украине) Елена Мозговая (музыкальный продюсер) и Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа).

18-й Всеукраинский Благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" посвящен тридцатой годовщине Независимости Украины. В честь праздника члены жюри нарядились в национальные одежды - вышиванки.

Также 21 августа состоялся дискуссионный клуб, где конкурсанты имели возможность пообщаться на следующие темы: актуальные профессии современной музыкальной индустрии, роль PR в карьере современного артиста, профессии будущего для творческих детей.

"Запомните, мы движемся в сторону искусственного интеллекта. Искусственные нейронные сети и информационные системы так или иначе скоро заменят много технических процессов в различных сферах, даже в шоу-бизнесе. Но человек останется и через 10, 20, 50 лет уникальным из-за возможности синтеза и творчества. Поэтому какой профессией вы бы не занимались, развивайте в себе креативность и уникальность. Не перепевайте, а пишите свои песни. Заблуждайтесь, пробуйте, но делайте что-то. Это будет делать вас конкурентоспособными" - лидер группы АНТИТЕЛА, член жюри фестиваля "Черноморские Игры".

Впервые на фестивале состоялся мастер-класс англоязычного вокала от онлайн-школы английского языка AllRight.

Провели финал вокального конкурса ведущие канала М1 - Виктория Батуи, Денис Жупник, TANYA LI и Андрей Черновол.

Поздравляем победителей:

Категория "Вокалистки 6-10 лет":

Шаманова София

Категория "Вокалисты 6-11 лет":

Котенко Артем

Категория "Вокалистки 11-13 лет":

Самолюк София

Категория "Вокальные группы 6-16 лет":

трио Fusion

Категория "Народное пение 6-16 лет":

Харченко Полина

Категория "Вокалисты 12-16 лет":

Карпук Ярослав

Категория "Вокалистки 14-16 лет":

Шкидченко София



18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда, Херсонского областного совета и Херсонской областной государственной администрации. Экоэнергетика фестиваля - Виндкрафт Украины. Организатор - "Таврийские Игры".