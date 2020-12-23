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среда, 23 декабря 2020 18:52

Определили формат проведения "Книжного арсенала"

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Определили формат проведения &quot;Книжного арсенала&quot;
Юный посетитель "Книжного Арсенала" на стенде издательства "КМ-Букс" рассматривает книгу "Дневник слабака". В ней американский писатель Джефф Кинни дает советы ученикам младших классов насчет первых дней в средней школе. Фото: Сергей Старостенко

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в следующем году состоится в гибридном формате.

"26-31 мая 2021 года состоится юбилейный 10-й "Книжный Арсенал". Новый концепт гибридного фестиваля позволит воплотить его как вживую, так и в онлайне", - говорится на сайте Арсенала.

"Оптимисты Скептики" - такой остается запланированная ранее фокус-тема. Также неизменной останется кураторская команда, которая делает все для того, чтобы фестиваль состоялся, чтобы было безопасно, интересно и насыщенно". - говорит координатор фестиваля Юлия Козловец.

Куратор-литературовед - Ростислав Семкив.

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Евровидение-2021 может не состояться из-за пандемии Covid-19. Организаторы огласили особое правило во время коронавируса.

Украина примет участие в конкурсе в 1-м полуфинале. Группа Go-A выступит уже 18 мая.

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