ONUKA сыграли "Щедрик" в аэропорту

ONUKA спели "Щедрик" в аэропорту.Фото - karabas.com

Сегодня, 25 декабря, группа ONUKA необычно поздравила публику с Рождеством и наступающими новогодними праздниками. Исполнили "Щедрик" в терминале международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

"Начинаются торжества. Различные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является" Щедрик "Николая Леонтовича. И хотя его слышно с каждого угла, он всегда меня радует. Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена "Евровидения". Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашей д угою домом и весь год мы "летали, как ласточки",- сказала Ната Жижченко.

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Украинская группа Onuka выпустил сборник из 17 песен Onuka - Live With NAONI Orchestra. Ее записали 2016 вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов во время концерта вживую.