Онлайн-концерт Дуа Липы побил мировой рекорд

27 ноября онлайн-концерт Studio 2054 британской певицы Дуа Липы смотрели 5 миллионов зрителей. Установила мировой рекорд среди трансляций.
Больше всего смотрели в Китае - 1,9 млн. Из Индии - более 95 000 пользователей. Продали 284 тысячи билетов.
Исполняла песни из нового альбома Future Nostalgia и сингл New Rules. Клип на последний набрал миллиард просмотров на Youtube. Дуа Липа стала первой женщиной-исполнителем, которому это удалось.
На сцене также появились Майли Сайрус, Элтон Джон, Кайли Миноуг, FKA Twigs.
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До воскресенья, 6 декабря, запись концерта можно приобрести за 7,50 фунтов стерлингов. Это примерно 300 грн.
Продюсерская компания певицы утверждает, что так как стрим обычно смотрят в компании, количество зрителей может достигать 8-9 миллионов.
По информации Rolling Stone, шоу стоило $ 1,5 млн. Назвали онлайн-концерты будущим музыкальной индустрии.
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