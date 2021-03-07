Олигархи ошибаются. Они не убегут на персональных самолетах

Автор: Фото предоставлено Богданом Кушниром В условиях войны выросло новое поколение военных. Это гарантия того, что 2014-й в Украине никогда не повторится - Богдан Кушнир

Путин никогда не прекратит войну на Донбассе и не оставит Крым.

Так считает львовский писатель и журналист Богдан Кушнир. Рассказал Gazeta.ua о своем новом романе "Блондинка для олигарха". Вышел в киевском издательстве "Ярославов Вал".

Действие происходит во время российско-украинской войны. Россияне готовят операцию "Хаос", чтобы поставить в Украине карманную власть. Взяли под контроль оборонный концерн. В центре их сети - любовница олигарха, которая готовит разворот страны в сторону Кремля.

Главный герой - подполковник спецподразделения военной разведки Алексей Кремень. Получает от Верховного главнокомандующего особые полномочия для нейтрализации продажного олигархического клана, по сюжету.

"Роман о разведке, интиме и невидимой войне" - интригует одна из статей, посвященных книге. Насколько точно это описание очерчивает основные аспекты произведения?

- Это действительно роман о невидимой войне, о которой почти не пишут. Люди, которые в теме, имеют допуск высшего уровня, и поэтому молчат. Они знают, что Украина стала полигоном не пропаганды, а, как принято говорить во время войны, объектом информационно-психологических атак нашего противника.

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Мы стали участниками гибридной войны, где на острие атаки оказались подразделения военной разведки и сил специальных операций. А пророссийские каналы на нашей территории - тоже элементы психологических атак. Их главная задача - посеять неверие украинцев в возможности построить свое государство.

Далее россияне будут демонстрировать технологию хаоса. А потом, в случае обострения ситуации - активная фаза. Законсервированная боевая агентура начнет выползать из всех щелей. Это пока на страницах романа, в котором я попытался спрогнозировать, какие шаги сделают россияне и какой может быть наш ответ.

Это интересно - в художественном произведении предсказать будущие шаги нашего противника

По сюжету, на конкурсе женской красоты владельцу оборонного концерна Георгию Зоранову приглянулась обольстительная блондинка Диана Вукович. Богатей думал, что весь мир лежит у его ног, что все можно купить за деньги, но жизнь преподнесла жестокий урок. Коварная красавица оказалась в эпицентре бурных событий и начала свою игру. Она - офицер законспирированной и засекреченной российской специальной разведки. Специализируется на государственных переворотах и ​​сменах власти. Ключевой вопрос - кто ее остановит?

Это ваш четвертый роман о противостоянии украинской и российской разведок. Что заставляет возвращаться к этой теме?

- Первые два - "Месть оперативника разведки" и "Невидимая паутина" - родились после работы в Москве и командировки в 2012-м на Северный Кавказ. Когда чувствуешь в воздухе запах пороха, когда твою страну окутали паутиной и пытаются взять под контроль, когда видишь, что происходит на самом деле - грех молчать.

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Я спешил, когда писал. Первый роман отпечатали в 2013-м. В нем я предостерегал, что российские спецслужбы под видом Зимней Олимпиады в Сочи-2014 готовятся к экспансии в Украину. Военные подразделения, которые якобы охраняли международные соревнования, потом перебросили в Крым.

Это интересно - в художественном произведении предсказать будущие шаги нашего противника.

Вы пишете художественную прозу на грани документализма. Это утверждение справедливо касательно нового романа тоже?

- И часто сюжеты подсказывали сами россияне. Вот несколько эпизодов. Москва, 1995 год. Бар на Зубовском бульваре, 4 - там расположен департамент информации МИД. Майор Службы внешней разведки Российской Федерации меня спрашивает: "Как смотришь, если Россия, Украина, Беларусь объединятся и будут иметь одного президента?" А заместитель директора этой спецслужбы впоследствии в интервью говорит: "Наша основная задача - ближнее зарубежье, интеграционные процессы в СНГ. Мы создаем вокруг России пояс стабильности. Если надо, последнюю рубашку снимем, но деньги для этого найдем".

Именно эти события подтолкнули меня написать первые два романа, как российская разведка разворовала деньги для создания "пояса стабильности". В спецслужбах тоже фармазонят. Они подумали, что все под их контролем.

Роман "На линии соприкосновения. Любовь и ненависть" в 2018-м создал под впечатлением от службы в Силах специальных операций в Донбассе. Изобразил образ командующего сектором генерала Кравы. В финале его назначают командовать Операцией объединенных сил. Это реальный человек, который через год после выхода книги возглавил наши войска на Донбассе.

В произведениях не хватает сильных личностей, которых мы могли бы ставить молодежи в пример

Герои романа "Блондинка для олигарха" - тоже реальные люди. Со многими познакомился во время войны. В основу сюжета легли конкретные события. А именно - поиски крота, который слил россиянам персональные данные спецподразделения военной разведки. Рабочий вариант произведения назывался "Найти крота".

В процессе написания я взглянул на эту проблему шире. Немало скандалов и неприятных историй, которые лихорадят страну, имеют олигархическую окраску. Часто замешаны олигархические СМИ и олигархические службы безопасности. Фактически это своеобразные частные спецслужбы, которые имеют современное оборудование и первоклассных специалистов. А если отдельные олигархи открыто сотрудничают с Россией, то не трудно спрогнозировать, что делают их челядины.

Часто говорят о том, что нам не хватает героев в современной украинской культуре. Согласны с таким тезисом? Отвечает ли на эту потребность ваш персонаж Алексей Кремень?

- В произведениях не хватает сильных личностей, которых мы могли бы ставить молодежи в пример. Много нытья и плача, что все плохо. Так в жизни не бывает, но такое нам часто демонстрируют с экранов олигархических телеканалов.

Образ Алексея Кременя я писал с конкретного человека, который еще, надеюсь, служит в Вооруженных силах. Это сильная личность, скромная, честная, неподкупная. Он прошел Афганистан и другие горячие точки. Мечтает выйти на пенсию, переехать в село, отремонтировать родительский дом и выращивать сады.

Если в армии есть такие офицеры, как Алексей Кремень, то 2014 год не повторится. Это собирательный образ, в котором я воплотил лучшие черты украинских военных

В романе олигарх Зоранов предлагает подкупить главного героя, построить ему дворец. Слышит в ответ: "Это невозможно". Начальник службы безопасности Зоранова вспоминает неприятную историю, как предложил Кременю взятку. Тот приставил ему к виску пистолет и приказал: "А ну, негодяй, пошли к начальству". Это тоже факт из жизни прототипа героя.

Когда наступает активная фаза, российская боевая агентура выползает из всех щелей. Подполковник Кремень отдает приказ нейтрализовать организаторов мятежа. Это невидимая работа разведки, порой грязная и циничная, когда государство имеет право всеми средствами защищать покой и мирную жизнь своих граждан.

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Если бы такие шаги сделали в 2014-м и вовремя нейтрализовали две-три сотни вооруженных боевиков, тогда бы не погибло 13 тысяч военных и мирных людей. Если в армии есть такие офицеры, как Алексей Кремень, то 2014 год не повторится. Это собирательный образ, в котором я воплотил лучшие черты украинских военных.

По сюжету, Россия готовит в Украине попытку государственного переворота. Как придумали эту линию?

- В романе пытался спрогнозировать шаги Кремля и наш ответ. В конце концов, даже не скрывают своих планов. Еще в прошлом веке их бизнесмены заказали ведущим научным центрам исследование, что ждет Россию в третьем тысячелетии. Вывод печальный: если Украина выходит из-под влияния, Россия распадется.

Поэтому прогнозировать шаги Кремля на ближайшие десятилетия несложно: нас ждет длительное перетягивание каната. Вместо того, чтобы создавать конкурентную экономику, приобретать друзей и сторонников экономическими методами, Россия запугивает своих соседей силовым вариантом, а порой даже ядерным дубинкой.

Россия - продукт полураспада СССР. Процессы пойдут дальше, только значительно быстрее

Войска легко ввести, но трудно вывести. Путин никогда не прекратит войну на Донбассе и не оставит Крым, потому что тогда он политический труп. Это сделает другой президент России.

Вы описываете мир, где царит продажность - бизнесменов, чиновников, военных, медиа, лидеров мнений.

- Взгляните за окно и посмотрите, что делается в Украине. Здесь и выдумывать ничего не приходится. Те, кто представляет "пятую колонну", воюют не за идею. Это их циничный бизнес, они тупо зарабатывают у Путина деньги. И об этом надо украинцам откровенно говорить.

Первичный капитал части наших олигархов имеет российскую окраску. Золото КПСС и финансы КГБ не растворились, они должны были где-то всплыть. И не только у нас, но и в странах Восточной Европы после распада СССР ниоткуда появились состоятельные люди, как сейчас их называют - олигархи. Откуда они взяли стартовый капитал? В Польше на рынке заработали, продавая ширпотреб, как некоторые до сих пор рассказывают?

По вашим словам, каждое ваше произведение является предостережением. Что предлагает новый роман в этом плане?

- В условиях войны выросло новое поколение военных. Это гарантия того, что 2014-й в Украине никогда не повторится. В последние годы больше всего честных и порядочных людей я встретил именно в армии. И если олигархи думают, что убегут на персональных самолетах, то они глубоко ошибаются.

Вы говорили, что Россия - страна, которая никогда не меняется. Даже при условии смены власти.

- Это авторитарная страна, которой можно управлять только диктаторскими методами, иначе быстро распадется. В России не стоит вопрос - демократия или авторитаризм. Там только думают, а какой уровень авторитаризма предложить обществу на том или ином этапе.

Обречена ли Россия?

- Россия - продукт полураспада СССР. Процессы пойдут дальше, только значительно быстрее, ибо российские олигархи и чиновники с наворованными капиталами интегрированы в мировую банковскую систему. Их капиталы за рубежом. И однажды им могут перекрыть кислород.

Как много публицистики добавляете в художественное произведение?

- Порой злоупотребляю, потому что много лет работал в серьезных газетах и ​​писал о реальных событиях. И сейчас стараюсь писать так, как бывает в жизни. Мне трудно придумывать что-то нереальное.

Рецензент написал: такого не может быть, Россия не работает против Украины. А через несколько месяцев россияне захватили Крым и ринулись на Донбасс

Мои книги политической публицистики "Как нам быть с Россией?" и "Ошибка Солженицына" стали своеобразным трамплином к романическому циклу. Начался с "Мести оперативника разведки" и "Невидимой паутины" и был продолжен во время войны - это "На линии соприкосновения. Любовь и ненависть "и" Блондинка для олигарха ". Последний - мой лучший и самый интересный роман.

Сейчас завершаю "Наш человек в Москве" и ставлю точку на этой теме.

Как сотрудничаете с издательствами?

- Если надо быстро издать, иду в "Ярославов Вал". Если нужны большие тиражи, то в "Фолио" - они создали мощную систему распространения.

Мой первый роман "Месть оперативника разведки" одно из издательств в 2013-м отказалось печатать. Рецензент написал: такого не может быть, Россия не работает против Украины. А через несколько месяцев россияне захватили Крым и ринулись на Донбасс. На смену офицерам из Внешней разведки России - те бегали к нашим чиновникам с дипломатами долларов - пришли "мясники" из военной разведки. Конечно, со своим набором инструментов - диверсиями, провокациями, информационно-психологическими операциями.

Какой залог качества произведения в жанре детектива, триллера, приключений?

- Подход один - заинтересовать читателя. Его должно ждать какое-то открытие и новизна информации. Как написал литературный критик, мои романы своей острофабульностью и малоизвестным материалом выгодно отличаются в потоке книг, где не встретить ничего нового.

Что нового найдет читатель в "Блондинке для олигарха"? Как олигархическая служба безопасности сотрудничает с российской резидентурой и как задействуют боевую агентуру, которая была законсервирована и годами ждала часа "Х". В конце концов, и о невидимых сторонах большой политики. В книжных сетях роман позиционируют как триллер из серии "Шпионы и политика".

Автор: Фото предоставлено Богданом Кушниром Детективный роман "Блондинка для олигарха" Богдана Кушнира выпустило издательство "Ярославов Вал"

Богдан Кушнир - писатель, журналист, ветеран российско-украинской войны. Родился 14 декабря 1957-го в селе Вербовка Самборского района на Львовщине. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета. С 1984-го - член Национального союза журналистов Украины. Работал корреспондентом и редактором изданий "Свободная Украина", "Молодежь Украины", "Киевские ведомости", "Вечерняя газета", "Газета по-украински", "Голос Украины". Лауреат премий "Золотое перо" в 1992-м, "Журналист года в Украине" в 1997-м. В 2018-м получил звание заслуженного журналиста Украины. В 2015-2016 годах служил на Донбассе в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Автор военных дневников "Таки война...", приключенческих романов о разведке - "Месть оперативной разведки", "Невидимая паутина", "На линии соприкосновения. Любовь и ненависть", "Блондинка для олигарха".