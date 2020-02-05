"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники

– В моей книге читатель сразу попадает в интересный треугольник: Донбас, оккупированные территории и Россия. Чувствуется, что Кремль к этой войне готовился с первых дней провозглашения независимости Украины, - говорит журналист и писатель Богдан Кушнир из Львова. Он издал в харьковском издательстве "Фолио" военные дневники "Таки война..." В 2015-2016 годах служил на Донбассе в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Участник боевых действий, автор приключенческих романов о противостоянии украинского и русского разведок - "Месть оперативной разведки", "Невидимая паутина", "На линии соприкосновения. Любовь и ненависть".

Автор: Facebook Книга - военные дневники автора 2015-2016 годов.

В 1995-1996 годах я работал собственным корреспондентом "Молоді України" в Москве. На конкретных примерах видел настроения российского политикума того времени. А в 2015-2016 годах как офицер Сил специальных операций Вооруженных сил Украины принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Там уже россияне нас посевали "Градом" и пулеметами. Там уже была реальная война. Не надо тешить себя иллюзиями: в ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит.

О чем ваша новая книга?

О российско-украинской войне, которую почему-то назвали антитеррористической операцией, а впоследствии операцией Объединенных сил. Как же иначе, когда с обеих сторон развернуты более 50 тысяч человек, а на подступах еще огромная армада, готова к полномасштабной бойне. Я попытался объяснить читателям, почему войну нужно называть войной.

Как вы попали на фронт? Что изменилось с тех пор?

2015 год, военкомат, мобилизация - и я уже в учебном центре. 36 дней подготовки - и на Донбасс. Все очень быстро. Что изменилось с тех пор? Блицкриг не удался, и Россия уже говорит не о реставрации империи, а о создании экономического, военно-политического объединения под российским зонтиком. Но это будет та же империя, которая будет напоминать Попандопуло из кинокомедии "Свадьба в Малиновке". Помните, как он делил все по-братски: это мое и это мое, а какой-то хлам - тебе. Даже кремлевские "писатели" приходят к выводу, что война с Украиной - это путь в никуда. Владислав Шурыгин в книге "Как воюют на Донбассе" поучает: "Необходимо вкладывать деньги в пророссийские регионы, предоставлять льготы. Только создав в этих регионах достойную жизнь, привязать их к себе рублем и товарами, языком и культурой, только тогда сможем развернуть Украину к России". Почему даже кремлевские политологи приходят к мнению, что нужно развивать экономику России, а не махать ядерной дубинкой. Этот же Шурыгин признает: украинцы воюют жестко, азартно, они мотивированы и готовы воевать, а украинское общество по-прежнему объединено вокруг своего политического руководства.

Сколько времени готовили книгу к публикации? Как искали издателя, как с ним сотрудничалось?

В свободную минуту записывал свои впечатления или зарисовки о конкретных людях. Часть дневников использовал в романе "На линии соприкосновения. Любовь и ненависть", который опубликовал в 2018-м в издательстве "Фолио". Новую книгу тоже доверил "Фолио", потому что у них широкая сеть распространения. Очень хочу, чтобы мои военные дневники прежде всего прочитали на востоке и юге страны.

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Кто герои книги? Кто больше всего вас поразил?

Люди, от солдата и до генерала. Зарисовка "Боевой генерал" - о генерал-лейтенанте Владимире Кравченко, который сейчас командует операцией Объединенных сил на Донбассе. Солдаты его уважали и уважительно называли "наш Крава". Написал и о генерале, которого мы ненавидели, - он даже к компьютеру боялся подойти, интриган и прислужник начальства. Таких очень мало. Это генералы вчерашнего дня. Вспомнил и старшего солдата Ивана Павлюка. Он сейчас учится в Национальной академии Сухопутных войск. До сих пор общаюсь с друзьями, потому что то, что мы пережили, забыть нельзя. Мне повезло встретить замечательных людей. Рад за тех, у кого все хорошо. К сожалению, у некоторых не сложилось. На войне как на войне.

Что происходило на вражеской территории, когда вы были на Донбассе?

Этой теме посвятил два раздела - "За нулевкой" и "Страна мертвых грез". Среди действующих лиц главари "ЛНР", российские офицеры и даже кремлевский мечтатель Владимир Путин, к которому я ездил в гости на Северный Кавказ. Этот эпизод подробнее описал в романе "Невидимая паутина". Не хочу раскрывать все тайны, потому что книгу нужно самому прочитать и почувствовать атмосферу тех лет и событий. Но чем больше проходит времени, тем меньше я хочу вспоминать о войне. Я вернулся с востока и посадил в селе возле дома сад - 42 деревца. Хочу, чтобы этот сад радовал моих внуков и правнуков.

Богдан Кушнир - украинский журналист и писатель, член Национального союза журналистов Украины. Родился 14 декабря 1957 года, в селе Вербовка Самборского района на Львовщине. Учился во Львовском национальном университете на факультете журналистики. Работал журналистом и редактором изданий "Молодежь Украины", "Киевские ведомости", "Газета по-украински", "Голос Украины" и др. Получил премии "Золотое перо", "Журналист года в Украине" и др.