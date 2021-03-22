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понедельник, 22 марта 2021 00:45

Оксана Забужко выпускает новую книгу

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Оксана Забужко выпускает новую книгу
Оксана Забужко издает книгу "Как рубили вишневый сад, или Долгая дорога из Бад-Эмса" в издательстве "Комора". Фото: Facebook

У писательницы Оксаны Забужко выходит новая книга "Как рубили вишневый сад, или Долгая дорога из Бад-Эмса".

"В новой книге, посвященной памяти архивариуса Украинской Свободной Академии Наук в Нью-Йорке Оксаны Мияковской-Радиш (1919-2020), Оксана Забужко обращается к своему любимому жанру - микса мемуара, литературоведческой разведки и интеллектуального детектива. Читателю предлагается пройти увлекательным маршрутом длиной в полтора века, от семейной фотографии в нью-йоркской гостиной - к украинскому Таганрогу и детских спектаклей "Москаля-волшебника" в доме Чеховых, чтобы найти ответ на один из главных вопросов современности: какие уроки истории, пропущенные XIX в., Украина вынуждена расплачиваться еще и в XXI? " - говорится в Facebook издательства "Комора".

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Параллельно писательница готовит роман "Смех Кассандры". По словам Забужко, в украинской литературе нет Кассандр, не связанных с Лесиной. Поэтому драматическая поэма "Кассандра" 1907 года присутствует в произведении в виде камео.

"Одна из сюжетных линий - это актриса, которая готовится играть Кассандру в постановке. Срабатывает актерский блок. Идет к психологу, чтобы избавиться. И тогда появляется, показалась истинная, подлинная Кассандра, там и, с 3 тысяч лет", - говорит писательница в интервью "Радио Свобода". Добавляет, что книга "приближается к экватору".

В этом году сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь" стала победителем премии Книга года BBC 2020.

"Книга будоражит целый ряд эмоций: мечтательность, печаль, сочувствие и прежде всего эстетическое удовольствие. Эссе, написанные десять лет назад, созвучны рассуждениям настоящего. А новейшие тексты дают читателю уникальную возможность присутствовать при написании истории, того, что "войдет в хрестоматии", - говорит советник по вопросам культуры ЕБРР и член жюри Светлана Пыркало.

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