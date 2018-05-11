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пятница, 11 мая 2018 09:08

"Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля" - Приходько призвала к ревизии регалий

3 Комментировать
&quot;Один народный артист в окопе с бойцами, а другой - на сцене Кремля&quot; - Приходько призвала к ревизии регалий
Анастасия Приходько призвала к ревизии наград певцов. Фото - Bigmir.net

Украинская певица Анастасия Приходько прокомментировала выступление артиста Виталия Козловского в Москве на 9 мая. Она напомнила о его фотографии с сепаратисткой Нелей Штепой, его ответы, что он не знает, кто начал войну в Донбассе. Исполнительница удивляется, почему она должна выступать на одной сцене с такими артистами и почему некоторые певцы до сих пор носят звание "заслуженных". Об этом написала в Facebook.

"Когда он фотографировался и пел диферамбы Нелле Штепе - все молчали. Когда он говорил, что не знает, кто начал войну - все молчали. Спел на концерте 9.05.2018 в Москве - все проснулись. Ну, слава Богу, конечно, но я не об этом . Вот объясните мне, как так - человек, если так о Козловскому можно выразиться, поддерживает коллаборантку Штепу, не знает, кто с кем воюет, развлекает оккупантов - заслуженный артист Украины, и человек, отказавшийся от всех связей с Россией, который ездит на фронт с концертами и помощью, спускается в окопы и блиндажи к нашим Воинам - Заслужений Артист Украины", - написала Анастасия.

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Приходько интересуется, почему государство не реагирует на такие прецеденты.

"Да, я про себя. Почему я должна быть в одном "клубе"с ним, Лободой, всякими там Лорак и Повалий, которые вообще "народные"? Может наконец пора начать масштабную ревизию званий и наград? Ведь так везде: Юрий Шухевич, сын Главного командира УПА Романа Шухевича, многолетний узник советских лагерей, зрение там потерял - Герой Украины и председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко - тоже Герой Украины. Ну как так? Сколько все это может продолжаться?" - спрашивает певица.

Певец Виталий Козловский подтвердил, что 9 мая выступал в Москве и заявил, что не боится травли. Напомнил, что за последние 4 года ни разу не выступал в России и считал это недопустимым по понятным на то причинам.

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Комментарии

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