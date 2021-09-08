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"Один из самых провокационных и стоящих фильмов Венецианского конкурса" - что пишут иностранные издания о ленте "Відблиск" Васяновича

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&quot;Один из самых провокационных и стоящих фильмов Венецианского конкурса&quot; - что пишут иностранные издания о ленте &quot;Відблиск&quot; Васяновича
События фильма "Відблиск" происходят в 2014-м. Главную роль исполнил Роман Луцкий, его дочь сыграла Ника Мыслицкая. Автор: IMDb

На Венецианском международном кинофестивале состоялась премьера фильма "Відблиск" Валентина Васяновича. Gazeta.ua собрала отзывы иностранных кинокритиков на ленту.

События фильма "Відблиск" происходят в 2014-м, в начале войны на Востоке Украины. Хирург-доброволец Сергей попадает в российский плен, где переживает пытки. После освобождения пытается вернуться к мирной жизни.

Убедительное высказывание об ужасах вооруженного конфликта

"Как и в "Атлантиде" Васяновича, ленте о ближайшем будущем, победившей в секции "Горизонты" на Венецианском кинофестивале 2019 года, в "Відблиску" видим конфликт между впечатляющей, инстинктивно жестокой историей и отстраненной, хладнокровно продуманной созерцательной манерой повествования, - пишет кинообозреватель Variety Джессика Кьянг. - Это делает фильм таким убедительным высказыванием об ужасах вооруженного конфликта - в частности здесь, в первые дни российско-украинской войны, которая продолжается до сих пор. "Відблиск" - непрямолинейная и сложная лента. А также один из самых интеллектуально провокационных и стоящих фильмов нынешнего Венецианского конкурса".

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"Сценарист, режиссер и оператор Васянович подает события тихо, имитируя холодную отстраненность агрессоров и подчеркивая тот факт, что эти ужасы не являются сенсацией. Никаких крупных планов, музыки или рассказа не нужно, чтобы передать боль человека, которого пытают. Также не нужно говорить о внутренней агонии медика, который принимает молчаливое решение покончить с жизнью другого, чтобы избавить его от дальнейшей боли", - пишет журналистка Deadline Анна Смит.

Никаких крупных планов, музыки или рассказа не нужно,

чтобы передать боль человека, которого пытают.

Автор называет "Відблиск" "побуждающим к размышлениям фильмом, который не дает простых ответов - это темные и тревожные часы с крошечными проблесками красоты".

"Необычно жестокий фильм от бескомпромиссного и блестящего Валентина Васяновича", - пишет обозреватель ScreenDaily Джонатан Ромни.

"Режиссеры исследовали тысячу и один способ сказать нам, что война - это ад. Но мало кто делал это с таким криминально-холодным эффектом, как украинский писатель, режиссер, оператор и монтажер Валентин Васянович.

Вероятно, строя свою драму на реальных преступлениях, Васянович не смягчает удары и милосердно не отворачивает камеру. Даже учитывая каскадерские трюки, актерам приходится вытерпеть немало. Но по-настоящему болезненный момент наступает после сцены с мрачной иронией: грузовик, обозначенный российской подписью "Гуманитарная помощь", в котором оказываются совсем не безобидные вещи".

Это брутальный фильм не только по содержанию, но и по своим требованиям к зрителю

"Это брутальный фильм не только по содержанию, но и по своим требованиям к зрителю. Хотя эксперты должны оценить, насколько эффективно он отражает реальность украинской ситуации, - продолжает журналист. - Даже адепты более конфронтационного направления современного художественного кино могут почувствовать, что Васянович рискует умалить значение своего искусства, сделав его поводом для дискуссии. Но несомненно, что Васянович является режиссером бескомпромиссной смелости и блеска. Мы должны наблюдать за его развитием со значительным интересом и даже некоторым трепетом".

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"Відблиск" Валентина Васяновича участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Победители станут известны 11 сентября.

Кроме ленты "Відблиск", в Венеции представят еще два украинских фильма. В программе "Горизонты" покажут криминальную драму Олега Сенцова "Носоріг" и фильм совместного производства Словакии, Чехии и Украины "Цензорка" Петера Керекеса.

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