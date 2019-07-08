Одесский рэпер Майти Ди выпустил альбом

Майти Ди представляет Украину и Одессу на международных рэп-баттлах. rap.ua

Одессит Майти Ди представил рэп-альбом под названием "Южная готика". Релиз состоит из 11 треков, среди которых 2 совместных - с хип-хопперами Тедди Бо и Сплитом.

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Майти Ди известен благодаря участию в рэп-баттлах, особенно в 1-м сезоне российского проекта Versus: Fresh Blood. Выступал на украинских площадках - RapSox Battle и Pitt Bull Battle. Пластинка вышла на следующий день после публикации его противостояния с Огел на Versus. Представляет одесская группа "Сплаттер".

Самый популярный украинский рэп-баттл прошел между Артемом Лоиком и Ярмаком. Вышел 11 мая 2017-го, сегодня имеет 1,6 млн просмотров.