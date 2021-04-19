Обогнал "Игру престолов": Назвали самый дорогой сериал в истории

Один сезон сериала "Властелин колец" стоил компании Amazon рекордные 465 миллионов долларов. Это в четыре раза дороже "Игры престолов". Фото: Pinterest

Один сезон сериала "Властелин колец" стоил компании Amazon рекордные $465 млн. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Об этом рассказал министр экономического развития и туризма Новой Зеландии, где проходят съемки, Стюарт Нэш.

"Это фантастика, это действительно так. Это будет самый крупный телесериал из когда-либо созданных", - сказал Стюарт Нэш.

Для сравнения: сезон "Игры престолов" обходился HBO в примерно $100 млн. Стоимость за серию начиналась с около $6 млн за первый сезон, в конце выросла до около $15 млн за серию в восьмом сезоне. Также общий бюджет кинотрилогии "Властелин колец" составил $281 млн.

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Речь идет только про один сезон, в общем должны снять пять. Шоураннерами стали Джон Пейн и Патрик МакКей. Amazon приобрел права на франшизу в 2017 году. По оценкам экспертов, шоу может стать первым в мире, которое будет стоить миллиард долларов. В эту сумму учтено соглашение о правах, производство и маркетинг в течение нескольких сезонов.

События сериала будут происходить до сюжетов в книгах и фильмах как "Хоббита", так и "Властелина колец", то есть это приквел. Персонажи будут противостоять возрождению зла в Средиземье. Роли сыграют актеры Роберт Арамайо и Джозеф Моул, которые снимались в "Игре престолов", молодую Галадриэль сыграет Морфидд Кларк.

Трилогия "Властелин колец" была экранизирована в Новой Зеландии в начале 2000-х режиссером Питером Джексоном. Три фильма заработали почти $3 млрд в прокате и выиграли 17 премий "Оскар".