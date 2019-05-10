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пятница, 10 мая 2019 21:45

Объявили номинантов на Международную премию им. Ивана Франко

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Автор: frankoprize.com.ua
  В номинации "За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук" на Международную премию им. Ивана Франко претендуют научные работы Вадима Ададурова, Иоанны Гетки и Богдана Гудя
В номинации "За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук" на Международную премию им. Ивана Франко претендуют научные работы Вадима Ададурова, Иоанны Гетки и Богдана Гудя

Объявили список номинантов на Международную премию им. Ивана Франко в 2019 году. Совет экспертов определил 6 лучших монографий, которые будут претендовать на награду в 2 номинациях - по 3 в каждой. Всего было подано 27 научных работ из 22 университетов мира - из Украины, Польши, Канады, Италии, Сербии.

Номинация "За весомые достижения в области социально-гуманитарных наук":

1. "Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона" профессора Украинского католического университета Вадима Ададурова, Украина;

2. "На зорі модерності. Руськомовне василіянське книгодрукування XVIII століття" профессора Варшавского университета Иоанны Гетки, Польша;

3. "Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ-першій половині ХХ ст." профессора Львовского национального университета им. Ивана Франко Богдана Гудя, Украина.

Номинация "За весомые достижения в области украинистики":

1. "Пізнай самого себе". Неоплатонічні джерела у творчості Г. С. Сковороди" доктора филологии Миланского университета Марии Грации Бартолини, Италия;

2. "Imperial Urbanism in the Borderlands" доктора философии университета Торонто Сергея Беленького, Канада;

3. "Долітописна мовна історія українців" профессора Института филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Константина Тищенко, Украина.

При отборе номинантов учитывались следующие критерии: наличие инновационных и оригинальных подходов; концептуальность, системность и критичность; международный контекст и уровень научного исследования.

В этом году в Международный совет экспертов вошли 26 ученых из 8 стран мира: Украины, США, Канады, Италии, Австрии, Польши, Словакии и Хорватии.

6 работ-номинантов будут переданы на рассмотрение Международного жюри, которое будет заседать в австрийской Вене 21-23 июня.

Церемония награждения состоится в Дрогобыче на Львовщине 27 августа - в день рождения Ивана Франко. Лауреатам премии вручат денежное вознаграждение и золотой знак.

Автор: frankoprize.com.ua
  В номинации "За весомые достижения в области украинистики" на Международную премию им. Ивана Франко претендуют научные работы Марии Грации Бартолини, Сергея Беленького и Константина Тищенко
В номинации "За весомые достижения в области украинистики" на Международную премию им. Ивана Франко претендуют научные работы Марии Грации Бартолини, Сергея Беленького и Константина Тищенко

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Премия им. Ивана Франко была основана Международным фондом Ивана Франко в 2015 году. Инициатором создания фонда является внук писателя - Роланд Франко. Награда является почетным признанием научных открытий, весомых достижений и значительных заслуг ученых мира в области украинистики и социально-гуманитарных наук. В прошлом году премиальный фонд составил 400 тыс. грн.

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