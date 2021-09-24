Объявили номинанта на премию "Оскар" от Украины

"Плохие дороги" - режиссерский дебют драматургини Ворожбит, которая экранизировала собственную пьесу. Фото: pixabay.com

Украинский Оскаровский комитет выдвинул фильм "Погані Дороги" претендентом на получение награды Киноакадемии в номинации "Международный полнометражный фильм".

Номинанта выбрали из пяти кандидатов по результатам тайного голосования, сообщил председатель Оскаровского комитета Украины Александр Шпилюк.

"В 10:00 состоялось заседание комитета и обсуждение фильмов-кандидатов. Претендентом от Украины большинством голосов выбрали фильм режиссера и автора сценария Натальи Ворожбит, продюсера Дмитрия Миндзянова", - сказал он.

"Погані Дороги" - режиссерский дебют драматурга Ворожбит, которая экранизировала собственную пьесу. Это пять новелл из жизни красной зоны, которая сейчас на Востоке Украины. Война, блокпосты, подвалы: кино болезненное, иногда даже провокационное.

Научившись на сериале "Спіймати Кайдаша", режиссер экранизировала спектакль, который впервые поставили в лондонском театре Royal Court в 2017 году. Театральная версия насчитывает шесть эпизодов, но в кино экранизировали только пять.

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В прошлом году фильм получил награду Verona Film Club Award в программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".