Объявили лауреатов Шевченковской премии

Комитет по Национальной премии им. Тараса Шевченко объявил лауреатов.

Литература: Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба".

Публицистика, журналистика: Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции".

Музыкальное искусство: Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса".

Визуальное искусство: Борис Михайлов - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью".

Киноискусство: Валентин Васянович - фильм "Атлантида".

Театральное искусство: Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.

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Национальная премия Украины им. Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая награда за вклад в развитие культуры и искусства. Ее основали в 1961 году. Лауреаты получают 200 тыс. грн.

В 2020-м награду получили стихи Марианны Кияновской "Бабий Яр. Голосами", этно-группа DakhaBrakha, сборник фотографий "Карусель" Александра Гляделова, сборник рассказов Евгении Подобнои "Девушки срезают косы", опера-реквием "Иов" - Iyov.