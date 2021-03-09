Объявили лауреатов Шевченковской премии

Комитет по Национальной премии им. Тараса Шевченко объявил лауреатов.
Литература: Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба".
Публицистика, журналистика: Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции".
Музыкальное искусство: Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса".
Визуальное искусство: Борис Михайлов - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью".
Киноискусство: Валентин Васянович - фильм "Атлантида".
Театральное искусство: Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
Национальная премия Украины им. Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая награда за вклад в развитие культуры и искусства. Ее основали в 1961 году. Лауреаты получают 200 тыс. грн.
В 2020-м награду получили стихи Марианны Кияновской "Бабий Яр. Голосами", этно-группа DakhaBrakha, сборник фотографий "Карусель" Александра Гляделова, сборник рассказов Евгении Подобнои "Девушки срезают косы", опера-реквием "Иов" - Iyov.
Комментарии