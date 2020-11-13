Объявили короткие списки Книги года BBC-2020

20 книг украинских авторов вошли в короткий список премии Книга года ВВС-2020.

Книга года BBC

София Андрухович "Амадока"

Олесь Ильченко "Порт Житани"

Мария Матиос "Букова земля"

Илларион Павлюк "Я бачу, вас цікавить пітьма"

Сергей Сергеевич SAIGON

Книга года BBC - Эссеистика

Наталья Гуменюк "Загублений острів"

Оксана Забужко "Планета полин"

Ольга Кари "Рибка дядечка Завена"

Вера Курико "Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка"

Василий Махно "Уздовж океану на ровері"

Детская Книга года BBC

Иван Андрусяк "Морськосвинський детектив"

Кирилл Бескоровайный, Дарья Скрибченко "Моя подруга з темної матерії"

Олеся Кешеля-Исаак "Непосидючка,який любив бігати"

Мирослав Лаюк "Ківі Ківі"

Ульяна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони"

Финал конкурса состоится 13 декабря. Победитель получит £ 1,000.

Жюри: профессор "Киево-Могилянской академии" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница Светлана Пыркало, главный редактор BBC News Украина Марта Шокало.

В прошлом году Книгой года ВВС стала "Дочка" Тамары Дуды, Детской книгой года - "Сапієнси" Владимира Аренева, лучшей эссеистикой признана книга "Так, але…" Тараса Прохасько.